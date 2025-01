Italia, qual è la Regione dove si vive peggio: a vincere lo sfortunato titolo è proprio questa | Che disastro

Tra le Regioni italiane ce n’é una in cui si vive peggio delle altre: il primato sfortunato è detenuto da questa, che è un vero disastro.

L’Italia, come ben sapete, è suddivisa in 20 Regioni, ognuna delle quali, a sua volta, è suddivisa in Province. Poi, ovviamente, ci sono i Comuni. Tuttavia, non è questo ciò che ci interessa: oggi vogliamo portare alla luce la qualità della vita in ciascuna Regione, mettendo l’accento soprattutto su quella in cui si vive peggio.

Per alcuni di voi la notizia sarà davvero raccapricciante. Purtroppo, in una di queste la qualità della vita è davvero molto bassa. Oseremmo dire che sia un vero e proprio disastro… E magari ci vivete pure!

Ogni anno viene redatta questa speciale classifica che tiene conto di diversi parametri. Pensiamo, ad esempio, alla qualità dell’aria, ma anche all’intensità del traffico veicolare, alle abitazioni e ai loro costi, passando anche per le opportunità di lavoro che si vengono a creare ed alla sicurezza. Insomma, si tratta di un insieme di diversi fattori.

Tutti hanno sentito parlare, di sicuro, delle Regioni e delle città italiane in cui si vive meglio. Sì, sono queste a destare più clamore e, magari, diventano anche il sogno di tantissimi cittadini che vivono in altre zone d’Italia. Scopriamo insieme, invece, quella che è la peggiore in assoluto.

Qui si vive malissimo: è una tragedia

Prima di scoprire la Regione peggiore in cui vivere, però, bisogna fare alcune precisazioni. Ci tocca constatare, ancora una volta, che le Regioni del Nord stravincono su quelle del Sud per qualità della vita. Così come le loro città.

Pensiamo, ad esempio, alla Lombardia, con Bergamo, Monza e Cremona su tutte, al Trentino Altro Adige con Trento e Bolzano, al Veneto con Verona e Vicenza e al Friuli Venezia Giulia con la città di Udine. Al Sud, invece, va la maglia nera di questa speciale classifica appena pubblicata da IlSole24Ore.

Al Sud si vive peggio, ma è questa Regione la maglia nera

Così come pubblicato da IlSole24Ore, è al Sud la qualità della vita è peggiore rispetto al resto del territorio nazionale. Inoltre, c’é da dire che non è solo una la Regione che detiene lo scettro, ma sono ben due. Ebbene sì, avete capito benissimo. Parliamo di Sicilia e Calabria, che sono i fanalini di coda e in cui la qualità della vita risulta davvero scadente.

Tra le Province di queste Regioni, però, sono Cosenza e Reggio Calabria a destare le maggiori preoccupazioni in Calabria. Mentre in Sicilia troviamo Agrigento e Caltanissetta. Quest’ultima, addirittura, è ultima tra tutti i capoluoghi di provincia italiani.