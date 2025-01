Lavoro, lo Stato ora mette un nuovo obbligo: la comunicazione è ufficiale | Bisogna farlo e basta

Lo Stato lo ha appena comunicato ufficialmente: c’é un nuovo obbligo per tutti i lavoratori. Non c’é via di scampo, bisogna farlo.

La notizia è delle ultime ore e riguarda tutti i lavoratori italiani. Lo Stato ha appena deciso che bisogna inserire un nuovo obbligo per questi ultimi e lo ha comunicato in maniera ufficiale. Quindi, da oggi in poi, tutti i lavoratori devono averlo e non c’é via di scampo. Il nuovo dovere appena imposto è contenuto nella Legge di Bilancio 2025.

Siamo in un tempo in cui, giorno dopo giorno, la tecnologia avanza con passi da gigante e, ovviamente, bisogna tenere il passo per non rimanere indietro. Lo abbiamo visto in ambito bancario, ad esempio. Si sta andando verso quello che sarà un mondo senza contanti, con la scomparsa di numerosissimi ATM in giro per il territorio.

Inoltre, come ben sapete, ora i commercianti sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici, e sono tantissimi i cittadini che hanno sposato questa causa perché le transazioni per gli acquisti sono maggiormente veloci e restano comunque sicure. Anzi, potremmo dire che ci si senta più sicuri rispetto al pagamento in contanti.

Purtroppo, però, c’é sempre chi non riesce ad utilizzare gli strumenti tecnologici. Ora, questa innovazione entra a gamba tesa anche nel mondo del lavoro. Senza di essa i lavoratori non potranno far nulla e si ritroveranno quasi fuori dal mondo. Scopriamo quello che sta accadendo proprio in questi giorni.

Nuovo obbligo dallo Stato: i lavoratori devono averla per Legge

Lo Stato ha appena imposto per legge un nuovo obbligo che deve essere assolto da parte di tutti i lavoratori italiani. La Legge di Bilancio, oltre tantissime altre novità, ha introdotto qualcosa che rientra nella transazione digitale del nostro Paese. In realtà, questa non è proprio una novità, dato che l’obbligo era già in vigore.

Tuttavia, questo era previsto solo per imprese, società e professionisti. Nel 2025, però, questo dovere si amplia e coinvolge anche tutti i lavoratori. Servirà, appunto, per snellire tutte le comunicazioni tra i cittadini, le imprese, le aziende e tutta la Pubblica Amministrazione.

Scatta l’obbligo di PEC per tutti i lavoratori

Avere una PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata, ormai è diventato un obbligo per tutti i cittadini italiani, lavoratori compresi. In particolar modo, chi ha l’obbligo di averla saranno tutti gli amministratori di imprese che sono state costituite sottoforma di società e dovrà essere personale, non societaria. La motivazione risiede in un particolare che può essere dedotto facilmente.

Come già accennato in precedente, in Italia si sta favorendo il processo di digitalizzazione e la PEC consente di snellire i processi di comunicazioni tra cittadini, imprese e PA, riducendo anche i costi e aumentando la trasparenza. Chi non si adegua alla nuova normativa andrà incontro a sanzioni amministrative pesantissime.