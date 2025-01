‘Ti offriamo il contratto indeterminato’: la Rai cerca urgentemente personale | Basta un unico requisito

La Rai, una delle aziende italiane più solide, ricerca urgentemente personale: contratto a tempo indeterminato con solo questo requisito.

Nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato. Questa volta non parliamo di Concorsi presso le Pubbliche Amministrazioni, che pure sono in numero elevato. Come ben sapete, infatti, sono tante le opportunità di essere assunti a tempo indeterminato presso aziende sia pubbliche che private.

Abbiamo visto, nel corso del tempo, che sono state aperte diverse selezioni in Poste Italiane. Inoltre, questa stessa azienda ha fatto sapere che ci saranno ben 7500 nuove assunzioni e tante stabilizzazioni per tutti coloro che hanno firmato un contratto a tempo determinato. Ovviamente, però, non finisce assolutamente qui.

Tantissime altre aziende sono alla ricerca di nuove figure lavorative. Pensiamo, ad esempio, a Italo treno, Sisal e Ferrovie dello Stato. Insomma, chi è alla ricerca di lavoro può sorridere e puntare in alto. Ora, infatti, c’é anche la Rai a ricercare figure professionali da inserire all’interno del proprio organico.

In questo caso, poi, la ricerca è super urgente. Il contratto sarà a tempo indeterminato e, per concorrere a ricoprire uno dei ruoli ricercati, basta un solo ed unico requisito. Fatte queste dovute premesse, andiamo a scoprire quali sono le figure ricercate e, soprattutto, qual è l’unico titolo da dover soddisfare.

La Rai assume urgentemente: posti a tempo indeterminato

La Rai è una delle aziende maggiormente conosciute nel nostro Paese. La Radiotelevisione Italiana S.p.A. è stata fondata dallo stesso Governo italiano nel lontano 1927. Ebbene sì, tra pochi anni avrà un secolo di storia ed esperienza alle sue spalle.

Ora sta ricercando urgentemente diverse figure professionali da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Si tratta di una ghiotta opportunità per quanti sono in possesso dell’unico requisito richiesto per la selezione. La vita cambierà totalmente e si potrà dire, così, addio al precariato, che è in aumento in questi anni.

Rai, se ti assumono inizia a lavorare subito

L’inizio del percorso lavorativo in Rai è previsto a partire dal primo giorno del mese di marzo. Ebbene sì, avete capito benissimo, pertanto è consigliabile inviare subito la propria candidatura. Le sedi di lavoro sono quelle di Roma e di Milano all’interno di tre diverse Direzioni: la Direzione affari legali e societari, la Direzione pianificazione strategica e controllo di gestione e la Direzione asset immobiliari e servizi – building management.

Le figure professionali richieste sono ben tre e l’unico requisito è la Laurea. Si ricerca un Funzionario contratti Corporate e Operation. Per candidarsi ci sarà bisogno di una Laurea in discipline giuridiche. Inoltre, bisogna avere almeno 5 anni di esperienza nel settore dei contratti pubblici. Altra figura richiesta è quella di Funzionario Contratti IP e Collecting. In questo caso possono fare richiesta i laureati in discipline giuridiche con esperienza nel settore della proprietà intellettuale. Infine, si ricerca un Tecnico con esperienza nella progettazione di impianti elettrici in bassa e media tensione che abbia conseguito la Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica.