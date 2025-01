Nuovo bonus, spetta di diritto a tutti ma serve questo requisito | Basta rivolgersi al Caf

In Italia c’é un nuovo Bonus accessibile a tutti: basta solo rinnovare l’ISEE e chiedere informazioni al proprio Caf di fiducia.

Nel nostro Paese siamo pieni di Bonus ed ora ne è arrivato un altro. Sin dalla pandemia di Covid 19, i Governi che si sono avvicendati hanno dato il via ad una serie di iniziative che avevano come unico obiettivo quello di aiutare tutti i nuclei familiari in evidenti difficoltà economiche.

Pensiamo, ad esempio, all’ormai famosissimo Bonus Bollette, che consente di avere sgravi sulle fatturazioni relative ai consumi energetici ed idrici. Certo, nel tempo è cambiato un po’ e sono diventate più stringenti i requisiti e meno remunerativi i rimborsi, ma rimane pur sempre una valida misura di sostegno al reddito.

Potremmo parlare anche dei vari assegni sociali, del bonus nido e del bonus bebè, ma sarebbe una lista troppo lunga e, soprattutto, alquanto noiosa. Quel che è certo è che ne esistono di diversi tipi; ora ne è arrivato uno che è rivolto a tutti e, di sicuro, renderà felici coloro che ne beneficeranno.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ci ritroviamo di fronte all’ennesimo Bonus previsto dal Governo attuale, di cui si fa un gran parlare nell’ultimo periodo. Per richiederlo e per poterne beneficiare, però, bisogna fare riferimento ad uno dei tanti Caf presenti su tutto il territorio nazionale.

Ecco il nuovo Bonus: un diritto di tutti

Nell’ultimo periodo si parla tantissimo, sul web ed in TV, di un nuovo aiuto che arriva dallo Stato italiano e che è rivolto a tutti i cittadini, senza esclusione. Tuttavia, però, al momento, come spesso accade in questi frangenti, regna una gran confusione intorno ad esso, soprattutto in merito alle modalità di presentazione della domanda e alla sua erogazione.

C’é chi sostiene una tesi e chi quella completamente contraria. Insomma, oltre la confusione generale, se ne aggiunge altra a causa delle indiscrezioni che, solitamente, accompagnano questi momenti. Quel che è certo è che per ottenerlo bisognerà rivolgersi al proprio Caf di fiducia ed il gioco è fatto.

Bonus Computer 2025: rivolgiti al tuo Caf

Il nuovo Bonus in questione riguarda i computer. Come avvenuto durante gli scorsi anni, si tratta di una misura di sostegno a tutte quelle famiglie per consentire loro di ridurre il gap tecnologico. Per farne richiesta e, per ottenerlo, bisognerà assolutamente rivolgersi al proprio Caf, dato che è necessario il rinnovo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Fatto questo primo passaggio, però, bisogna richiederlo e, molto probabilmente l’ammontare del sostegno si attesterà a circa 300€. Parliamo di probabilità perché, come già accennato in precedenza, c’é ancora gran confusione intorno a questo Bonus e bisogna attendere che chi di dovere faccia chiarezza e renda note tempistiche e modalità.