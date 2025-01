Addio cellophane: non conservarci mai più il formaggio | Lo butti nel secchio neanche passati 2 giorni

Basta conservare il formaggio nel cellophane, va a male dopo pochi giorni e generi spreco alimentare, ecco il modo giusto.

Tra gli alimenti alla base della nostra dieta mediterranea, possiamo trovare sicuramente anche il formaggio. Il nostro Paese è celebre per la sua produzione di latticini, nota in tutto il mondo. Tra formaggi stagionati, freschi, spalmabili e le buonissime mozzarelle, tra cui quella di Bufala, la scelta è sicuramente molto ampia.

Probabilmente è proprio questo quello che piace dei prodotti caseari italiani, il loro essere in grado di accontentare tutti i palati. E quando la produzione del nostro territorio non è sufficientemente variegata, ecco che ci viene incontro quella europea e mondiale.

Quello che è certo è che gli italiani sono ghiotti di formaggio, e questo è un prodotto che di sicuro non può mancare sulle nostre tavole nella quotidianità. Il formaggio si presta a una serie infinita di preparazioni, oltre ad essere anche un cibo da consumare in semplicità, da accompagnare a marmellate e bruschette.

Ma come si conserva il formaggio? Probabilmente lo hai sempre fatto nella maniera sbagliata.

Conservare il formaggio: un piccolo passo nella lotta allo spreco alimentare

Il problema dello spreco alimentare ha interessato, negli ultimi anni, veramente tutti; proprio per contrastarlo sono sorte una serie di iniziative che si sono aggiunte ai consigli che arrivano a più riprese sulla conservazione degli alimenti. Provvedere alla corretta conservazione dei cibi vuol dire evitare di buttarli via, con un effetto favorevole non solo sul benessere ambientale, ma anche delle nostre tasche.

Per contrastare questo fenomeno è nata anche un’app: To good to go, applicazione sulla quale è possibile registrarsi e acquistare delle box di cibo a prezzi veramente bassi, evitando che venga buttato via. Insomma, una serie di scelte virtuose che tutelano sia il consumatore che i commerciante. Ma come si conserva, invece, il formaggio? Spesso lo avvolgiamo nella pellicola alimentare, ma è davvero la strategia corretta?

Come si conserva il formaggio: altro che cellophane

Per garantire una maggiore durata al formaggio, si deve provvedere alla sua conservazione in frigo, al fine di preservarne la freschezza e i valori nutrizionali tipici di questo prodotto. Innanzitutto, occorre rimuoverlo dall’involucro in cui era avvolto nel momento in cui lo abbiamo acquistato. Spesso, infatti, il prodotto risulta essere bagnato, quindi lo si asciuga con la carta assorbente.

Poi si provvede ad avvolgere il pezzo di formaggio in carta oleosa, o meglio in quella che conosciamo come carta da forno. Solo adesso lo si può mettere in frigo avendo la certezza che durerà molto più a lungo. L’alternativa è quella di scegliere dei sacchetti o dei contenitori a chiusura ermetica, come quelli in vendita all’IKEA.