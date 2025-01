Il Ministero della Salute fa un nuovo richiamo: non consumate questi prodotti | Controlla l’etichetta di questi formaggi

Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute, i formaggi sono a rischio contaminazione, attenzione se hai questo in casa.

I formaggi sono forse uno degli alimenti più sottoposti ai controlli e la motivazione sembra essere molto semplice: quando una materia prima come il latte viene in qualche modo contaminata, il rischio per la salute è veramente molto alto, e questo preoccupa i consumatori.

Ognuno dei alimenti che arriva sulla nostra tavola viene perciò sottoposto a controlli che partono dalla materia prima, fino ad arrivare al prodotto finito, anche se alcune volte risulta essere non conforme alle indicazioni fornite.

I controlli sugli alimenti si rivelano indispensabili per proteggere i cittadini da contaminazioni che possono essere dannose per la salute.

In questi giorni non sono pochi i controlli che hanno portato al richiamo di prodotti presenti sugli scaffali, e questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento sono stati i formaggi.

Controlli alimentari e rischi per la salute

I controlli alimentari servono a immettere sul mercato prodotti che non siano un rischio per la salute dei consumatori. Nel percorso che dalla materia prima porta al prodotto finito possono avvenire degli errori, delle contaminazioni e degli imprevisti che possono rendere l’alimento potenzialmente pericoloso. Se con i controlli si scoprono delle irregolarità, allora ecco che il Ministero della Salute interviene, provvedendo a divulgare un richiamo preventivo dal mercato, con comunicazioni in cui sono indicati i numeri di lotto, le scadenze e le aziende di produzione del prodotto stesso.

Una serie di indicazioni che permettono di individuare in maniera precisa quali sono i prodotti irregolari. In questa maniera è possibile intervenire velocemente, chiedendo sia ai punti vendita che ai consumatori di provvedere alla riconsegna del prodotto indicato. Ecco quindi quali sono i formaggi ritirati dagli scaffali.

Le indicazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute offre indicazioni specifiche anche in questo caso. Tre formaggi a latte crudo a marchio Degustis sono stati ritirati n via del tutto precauzionale, in seguito a una sospetta contaminazione da Listeria monocytogenes. Diversi i prodotti coinvolti, tra cui Pfiffikas, formaggio a pasta molle che si produce dal latte crudo con l’aggiunta di spezie, il Muscatis, formaggio aromatizzato alla noce moscata, e infine il Kaffalat, formaggio affinato con il whisky e il caffè.

A produrli è stata l’azienda Degust KG des Baumgartener J. & Co. con sede a Varna. Si consiglia quindi, in via precauzionale, di restituire il prodotto, qualora lo abbiate acquistato.