WhatsApp, altro che Chat GPT: la nuova funzione è davvero una svolta | Lo fai direttamente con la fotocamera

La notissima app di messaggistica ha appena implementato una nuova funzione decisamente rivoluzionaria. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Sono numerose le funzioni che WhatsApp ha a disposizione, e molte di queste probabilmente neanche le conosciamo fino in fondo.

Non c’è infatti da stupirsi se l’utente medio utilizza l’app – ormai parte integrante del gruppo Meta, quello di Facebook – solamente come strumento di messaggistica istantanea, tralasciando innumerevoli opportunità, semplicemente per ignoranza o svogliatezza. Ma se si approfondisce un po’, possiamo scoprire un sacco di cose che, probabilmente, neanche ci aspetteremmo. Vediamone alcune.

Innanzitutto con WhatsApp si possono inviare non solo messaggi di testo, ma anche foto e video. Già, si dirà, questo lo sanno tutti. Sì, corretto, ma quanti in realtà sanno che è possibile impostare il file inviato in modo tale che chi lo riceve possa vederlo una volta sola?

Inoltre, l’app consente di creare chat con più utenti, canali broadcast, impostare sondaggi – ad esempio, per decidere nella chat degli amici in quale pizzeria andare a cena sabato – e persino “allucchettare” alcune chat, nascondendole alla vista di qualche ficcanaso. Per non parlare poi dell’uso professionale che se ne può fare: è infatti possibile crearvi un piccolo marketplace, nel quale ad esempio far acquistare beni e servizi da chi vi accede.

Novità stupefacenti con il nuovo aggiornamento

Ogni volta che l’applicazione si aggiorna, insomma, ci regala sempre nuove opportunità di utilizzo. E così è, infatti, con il nuovo aggiornamento per IOS, ovvero la versione 24.25.89.

Adesso per coloro che posseggono un iPhone è addirittura possibile scansionare direttamente un documento tramite WhatsApp, senza dover necessariamente passare da altri applicativi. Una bella comodità, che riduce fortemente i tempi di lavoro, soprattutto per chi utilizza l’app per motivi professionali. Vediamo dunque come funziona questa nuova opzione.

Cosa si può fare adesso con WhatsApp?

Per scansionare un documento da inviare a qualcuno, basta aprire la chat con costui e cliccare il pulsante + in basso a sinistra. A questo punto, tra le opzioni, va scelta quella che riporta la dicitura “Documento”.

Una volta selezionata la voce “Scansiona documento”, si sceglie cosa passare in modalità scanner. Acquisito il file, lo si può poi “aggiustare” grazie all’editor integrato in WhatsApp. A questo punto la scansione può essere salvata e, infine, inviata, al nostro contatto. Una bella rivoluzione, non c’è che dire. Speriamo solo che l’aggiornamento per Android non tardi troppo ad arrivare.