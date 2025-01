Caffè, lo tieni in dispensa o nel frigo? Gli esperti lo dicono chiaramente: va conservato solo così

Molti sono i cittadini che conservano il caffè in dispensa ed altri nel frigo, ma secondo gli esperti va conservato solo in questo modo.

Il caffè è una delle bevande maggiormente apprezzate e consumate in tutto il mondo e, ovviamente, anche i cittadini italiani non disdegnano una tazza di questo liquido prezioso dall’aroma inconfondibile. Lo si beve sin da appena alzati dal letto, per risvegliarsi e tonificarsi ed essere pronti ad affrontare la giornata appena iniziata.

Ovviamente, non si disdegna neppure un caffè al bar durante la pausa dal lavoro con i propri colleghi o nel pomeriggio, e nelle ore serali con gli amici. Tuttavia, si tratta di una bevanda che viene preparata, come ben sapete, anche all’interno di tutte le abitazioni delle famiglie italiane. Certo, al momento c’è il boom delle macchinette del caffè, sia in cialde che in capsule.

Tuttavia, sono ancora tanti quelli che lo preparano ancora con la moka, utilizzando il caffè in chicchi da tritare o quello in polvere. È uno dei rituali più belli che possano esserci. Si attende che la macchinetta, riscaldata dal calore della fiamma, emetta il suo iconico rumore e rilasci quell’aroma profondo, intenso.

Si beve la tazza di caffè in compagnia, chiacchierando e parlando del più e del meno. Il problema, però, insorge quando bisogna conservarlo. Ci sono diverse scuole di pensiero. C’è chi lo mette in frigo e chi lo tiene in dispensa, e c’è anche chi utilizza bucce di frutta per preservarlo. Tuttavia, esiste un solo modo per conservarlo e a dirlo sono gli esperti del settore.

Il caffè va conservato solo cosi

Prima di scoprire l’unico metodo utile alla conservazione del caffè in casa, ci sono alcune considerazioni da fare. Innanzitutto, il caffè non scade, ma va acquistato in una quantità proporzionale al consumo che se ne fa. Si tratta di qualcosa di molto importante. Prima viene consumato il caffè acquistato, meglio è. Non perdere né il suo aroma né il suo sapore.

Inoltre, poi, in qualsiasi posto voi dovreste decidere di conservarlo, non mettete assolutamente bucce di mela o di banana al suo interno per preservarlo. Otterrete il risultato completamente opposto. Pertanto, fatte queste dovute precisazioni, scopriamo insieme cosa dicono gli esperti del settore in merito alla conservazione di questo prodotto unico.

Gli esperti dicono di conservare il caffè solo in questo modo

Le correnti di pensiero sono tantissime. Tra le più diffuse, come abbiamo visto in precedenza, c’è chi lo tiene in frigo e chi, invece, in dispensa, magari con la buccia di mela o quella di banana all’interno. Per gli esperti, non c’è nulla di più errato. Ebbene sì, avete capito benissimo. Innanzitutto, eliminate le bucce: non servono, e il caffè potrebbe assorbirne gli odori. Per lo stesso motivo, poi, non bisogna conservarlo in frigo.

Infatti, all’interno di questo elettrodomestico, se non conservato in contenitore ermetico può assorbire molta umidità, perdendo il suo aroma intenso. Il modo per conservare il caffè in maniera ottimale è solo e soltanto uno. Bisogna riporlo in un luogo fresco, asciutto e privo di umidità. Evitate quindi anche le dispense vicine a fonti di calore e quelle in cui filtra la luce.