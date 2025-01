Il Governo Meloni pensa anche a loro: 850 euro al mese tondi tondi | Li puoi chiedere con una domandina facile facile

Grazie al Governo Meloni si possono ricevere ben 850 euro al mese: basta produrre una semplicissima domandina e li avrai sul conto.

Continuano gli sforzi del Governo per aiutare tutti i cittadini italiani, sulla scia degli aiuti messi in campo negli anni precedenti che hanno fatto seguito alla Pandemia ed alla crisi economica da essa derivata. In questo caso, però, si tratta di un’ingente somma di denaro che molti italiani possono ritrovarsi sul proprio conto corrente, redigendo peraltro una semplicissima domandina.

Di aiuti, come già accennato ne sono arrivati a iosa, per lo più sotto forma di Bonus. Pensiamo a quelli relativi alle bollette, che hanno portato in dote fortissimi sconti sulle fatturazioni energetiche. Inoltre, poi, ci sono bonus per la sicurezza in casa o quelli che permettono di sostituire mobili ed elettrodomestici.

Non possiamo non menzionare, poi, la Carta Dedicata a Te, grazie alla quale le famiglie in difficoltà economica possono utilizzare i soldi di cui beneficiano per fare la spesa o la benzina. Altro aiuto molto importante è il Reddito di inclusione. Ovviamente, per ottenerli tutti c’è la necessità di soddisfare dei requisiti imprescindibili.

Su tutti, ci sono delle soglie ISEE da non superare. Altra novità importante è quella che riguarda le pensioni, comprese quelle di reversibilità. Dal primo gennaio, infatti, sono stati previsti degli aumenti sulla base dell’andamento dell’inflazione. Infine, ecco arrivare un altro aiuto, quello di cui vogliamo informarvi e che farà felici in molti.

850€ al mese con un domanda facilissima

A chi non farebbero comodo dei soldi in più alla fine di ogni mese sul proprio conto corrente? Se, poi, si pensa che basta una semplicissima richiesta per ottenerli, allora possiamo dire che sia proprio il caso di esultare, di festeggiare. È possibile già presentare domanda per accedere a questo nuovissimo bonus. Tuttavia, c’è da sapere che non tutti possono beneficiarne.

Come al solito, infatti, bisogna stare attenti ai requisiti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Non si tratta di un Bonus per tutti, ma solo ed esclusivamente per una fetta, seppure grande, di cittadini italiani. Scopriamo insieme chi può farne richiesta e, soprattutto, quali sono i requisiti specifici da soddisfare.

Arrivato il Bonus Anziani: ecco cosa fare

Il Governo Meloni ha pensato anche ai cittadini italiani anziani, in particolar modo a tutti coloro che non sono autosufficienti, oppure sono in condizioni di livello di bisogno assistenziale gravissimo ed hanno superato l’ottantesimo anno di età. Inoltre, c’é necessità dell’indennità di accompagnamento, alla quale questo bonus viene affiancato. Altro requisito da rispettare è quello relativo alla soglia ISEE, che deve essere inferiore ai 6mila euro.

Come già accennato, tale misura di sostegno ammonta a 850 euro al mese e sarà in vigore per ben due anni in via sperimentale. Per ottenerla, bisognerà fare domanda sul sito ufficiale dell’INPS all’interno della sezione dedicata. Stringenti, però, le misure che riguardano il modo in cui spendere questo nuovissimo bonus. Infatti, gli utenti che ne beneficeranno potranno pagare i servizi di assistenza sanitaria, ma anche i lavoratori domestici assunti o le aziende specializzate in assistenza anziani.