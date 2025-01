Se al colloquio di lavoro ti presenti con queste diciture sul Curriculum, allora ti assumeranno immediatamente, non avrai bisogno di altro.

Il curriculum vitae è uno strumento veramente indispensabile per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Al suo interno devono essere presenti una serie di informazioni per semplificare l’assunzione da parte delle aziende, che proprio grazie ad esso possono conoscere le competenze del candidato.

Nel corso degli anni, gli esperti ci hanno illustrato quanto sia importante riuscire a compilare il curriculum nella maniera corretta, al fine di avere maggiori possibilità di assunzione.

Occorre però considerare che adesso le aziende utilizzano strumenti sempre più sofisticati per procedere con la selezione del personale e quindi per analizzare le candidature che arrivano loro. Un processo inevitabile, considerando il gran numero di curriculum che vengono inviati quando si apre una nuova posizione lavorativa.

Il curriculum dovrebbe permette a chi cerca lavoro di mostrare le proprio potenzialità, e a chi lo offre di procedere più facilmente alla selezione.

L’Intelligenza Artificiale ha cambiato il modo in cui i curriculum devono essere scritti

I cambiamenti che ci sono stati ci insegnano come attualmente sia indispensabile adattare il proprio curriculum ai mezzi digitali che le aziende utilizzano per procedere con la selezione del personale. Gli esperti ci dicono che occorre adattarsi all’Intelligenza Artificiale applicata al mondo del lavoro. Tali mezzi sono sempre più utilizzati al fine di selezionare i curriculum che meglio sembrano adattarsi alla posizione per cui si cerca del personale.

Si rivela quindi importante riuscire ad adattare il proprio curriculum a tali mezzi, utilizzando al suo interno le parole chiave che permettono al documento stesso di essere in linea con l’offerta per cui si procede alla candidatura. Una strategia oltremodo efficace per riuscire a essere selezionati.

Ecco come essere subito scelti

Occorre quindi adottare un piccolo trucchetto che permetterebbe di eludere il controllo dell’Intelligenza Artificiale. Questo è quello che l’esperienza diretta di un candidato suggerirebbe. Il metodo appare semplice, anche se l’applicazione potrebbe sembrare ingiustificata.

Quindi si dovrebbe procedere in questa maniera: si va a copiare la descrizione del ruolo desiderata e la si inserisce all’interno del Curriculum con un font molto piccolo e scegliendo il colore bianco su uno sfondo della tinta analoga. In questo modo la scritta sarà invisibile all’occhio umano, ma non all’AI, che riuscirà a vederla e quindi a selezionare il curriculum che si allineerebbe con l’algoritmo dello stesso. Un metodo efficace che permetterà di far trovare subito lavoro.