Pensione e quattordicesima, nuovo pagamento a dicembre: 327 euro accreditati direttamente sul conto corrente

A breve dovrebbero partire i nuovi pagamenti per coloro che hanno diritto alla quattordicesima, 327 euro subito sul tuo conto corrente, se sei un pensionato.



In questo caldo e lungo mese di luglio, il tema che tiene banco maggiormente è sicuramente quello della quattordicesima. In fondo è anche normale, considerando la situazione precaria a cui gli italiani sono rilegati in questi ultimi anni.

La quattordicesima a tutti coloro che ne hanno diritto, offre la possibilità di avere una mensilità in più, proprio in questo mese. Sono molto i dipendenti e i pensionati che l’hanno già riscossa. Purtroppo però l’organizzazione dell’economia italiana non permette a tutti di beneficiarne.

Per quello che riguarda i dipendenti, essi maturano il diritto alla quattordicesima solo se essa è espressamente prevista dal contratto CCNL che ha permesso l’assunzione del lavoratore. In caso contrario, non se ne ha alcun diritto, quindi non sono previsti importi maggiorati.

Invece per coloro i quali sono titolari di assegno pensionistico, sarà possibile godere della quattordicesima solo nel caso in cui si sia superato il limite di età pari a 64 anni e non si riceva un importo pensionistico che sia superiore a 2 volte l’importo minimo previsto dal fondo pensionistico. Semplice comprendere che sono migliaia i pensionati che ne hanno il diritto.

Non tutti i pagamenti sono già avvenuti

Tra lo scontento generale, occorre sottolineare come, in effetti, attualmente non tutti i pagamenti sono già avvenuti. Questo vuol dire che, è possibile maturare i requisiti per il beneficio economico e poi non giovarne nella stessa data in cui lo ricevono tutti gli altri,

Se per molti il pagamento dell’importo della quattordicesima è già arrivato, altri saranno costretti ad aspettare ancora alcuni mesi. Un’attesa che darà comunque diritto a ricevere gli importi sul proprio conto corrente.

Per alcuni il pagamento avverrà nel mese di dicembre

Se si ha diritto al pagamento della quattordicesima, ma non si è ricevuta nel mese di luglio, allora con ogni probabilità si dovrà attendere il mese di dicembre per poter finalmente avere la propria quattordicesima. Sia chiaro che questa non dovrebbe essere una novità, perché su questo fronte con il nuovo governo nulla è cambiato.

Ci sono pensionati che maturano il diritto alla quattordicesima mensilità, ma lo fanno in maniera tardiva rispetto ad altri e in alcuni casi anche in misura nettamente ridotta. Per loro infatti, il diritto si maturerebbe solo a dicembre, quando si riceverà una quattordicesima dell’importo pari al massimo a 327 euro.