Aceto di mele, l’ho inserito nella mia alimentazione e mi è successo proprio questo: la nutrizionista mi aveva avvertito

Circolano da tempo sul web consigli sull’aceto di mele come toccasana per l’alimentazione. Ma che ne pensano davvero i nutrizionisti?

Bisogna sempre fare attenzione quando ci si affida ad internet per avere qualsiasi tipo di consiglio. Soprattutto quando può essere in gioco la nostra salute.

Non è detto infatti che tutti i suggerimenti e i consigli che si trovano in rete siano veramente efficaci come ci viene promesso. In alcuni casi, addirittura, essi potrebbero essere controproducenti, provocando anche malesseri che prima non avevamo. Il consiglio che ci sentiamo di dare, in generale e proprio all’inizio di questo articolo, è che per qualsiasi dubbio su malesseri o terapie naturalistiche da seguire non ci si affidi semplicemente a Google, ma si consulti un vero professionista del settore.

Circolano da qualche tempo sul web, ad esempio, vari suggerimenti che spingono a considerare l’aceto di mele come un toccasana per la salute, addirittura da bersi la mattina a digiuno, diluito in un bicchier d’acqua.

Secondo queste sedicenti pagine dedicate al benessere, l’aceto di mele agirebbe in certi casi addirittura come un vero e proprio antibiotico, oltre ad avere funzioni cosmetiche e dimagranti. Tutto ciò grazie agli acidi e ai minerali in esso contenuti.

Che cos’è l’aceto di mele

Come tutti gli aceti, anche quello di mele è ottenuto dalla fermentazione della sua materia prima, che in questo caso è il mosto o il sidro di mela. Durante tale processo, gli zuccheri presenti nella frutta si trasformano in acido acetico.

Una cosa che è certa è il fatto che l’aceto di mele apporta al nostro organismo pochissime calorie, ed è ricco di minerali quali il potassio ed il magnesio, considerati molto utili per il corretto funzionamento del nostro corpo. Quindi, se utilizzato nel giusto modo, non può far altro che arrecare benefici.

L’aceto di mele e i suoi svantaggi

Se però esageriamo nel valutare i benefici che l’aceto di mele può portare al nostro organismo, rischiamo di trovarci in situazioni che possono diventare anche pericolose. Innanzitutto, va detto che, secondo i nutrizionisti, alcune proprietà dell’aceto di mele – come il favorire il dimagrimento o il lenire i bruciori di stomaco – non sono affatto dimostrate, ma al limite solamente supposte.

Ma c’è di più: abusare nel consumo dell’aceto di mele, soprattutto a digiuno, può portare ad un peggioramento – e non ad un miglioramento – delle nostre condizioni di salute. L’acidità di questa sostanza è infatti particolarmente elevata, pertanto un consumo quotidiano, soprattutto a stomaco vuoto la mattina, può portare a danneggiare lo smalto dei denti, a favorire la stitichezza e la nausea e a causare anche problemi di ipertensione.