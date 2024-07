Acqua in bottiglia, se la bevi d’estate finisci in ospedale: stai ingerendo sostanze dannosissime | Buttala subito

Se bevi l’acqua in bottiglia in piena estate potresti rischiare di finire dritto dritto in ospedale, attenzione.

L’acqua è un bene primario a cui, ovviamente, non si può certo rinunciare. Soprattutto in estate fare a meno dell’acqua sarebbe veramente impossibile. Le cronache di dicono che l’emergenza idrica, però, sta mettendo a rischio il diritto che molti italiani hanno, di poter disporre di questo specifico bene.

Lo scorso anno in alcune città della nostra penisola era addirittura stato vietato di utilizzare l’acqua per innaffiare le piante, ovvero, per riempiere le piscine che si mettono fuori a giardini e terrazzi.

Purtroppo occorre rassegnarsi che l’acqua è un bene che potrebbe esaurirsi e preservarlo è indispensabile, per evitare che ognuno di noi resti senza la sua dose di acqua. Ma in questo specifico caso, ci vogliamo soffermare su un altro elemento e su una possibile problematica, ovvero l’acqua in bottiglia.

Non per creare allarmismi, che sappiamo già esserci in larga misura negli ultimi anni, ma bere l’acqua in bottiglia nel periodo estivo potrebbe essere più pericoloso di quello che si possa credere. Ciò che non tutti sanno è che questo prodotto è deperibile esattamente come tutti gli altri e se non conservato nella maniera corretta potrebbe non essere consumabile.

Un grande pericolo per la salute

Se in piena estate le bottiglie di acqua vengono lasciate sotto la luce del sole, si rischia che esse non siano più buone da bere. Proprio per questo motivo occorre prestare attenzione a dove si conservano e fare attenzione anche quando questa si acquista.

La luce solare, per questo semplicissimo liquido può essere veramente molto pericolosa, proprio per questo motivo si consiglia di prestare molta attenzione. Non è assurdo che l’acqua contaminata possa essere un pericolo per la salute di chi la consuma.

Il problema sono le bottiglie

Il vero problema dell’acqua che viene esposta alla luce del sole per troppo tempo, sono le bottiglie in cui essa viene conservata. La plastica se esposta ai raggi UV genera composti alcalini, acheni, alcoli, acidi e aldeidi che possono essere dannosi. Composti potenzialmente cancerogeni che creano un elevato rischio per la salute di chi la consuma.

Gli esperti insistono affinché i consumatori conoscano questi rischi per la loro salute. Questo ovviamente, vale soprattutto nel caso in cui l’acqua vene lasciata per molte ore al sole. Il PET si rivela un pericolo e per questo occorre prestare attenzione.