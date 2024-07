Bonus figli, 6.087 euro per i maggiorenni: dopo la festa dei 18 anni compila questo modulo e iscriviti con un click

Dopo aver compiuto i 18 anni, se compili un modulo e utilizzi pochi click è possibile avere il bonus figli da più di 6 mila euro.

Tempi duri per i giovani e per le famiglie. Di anno in anno vi è la speranza che le cose cambino, che ci sia un miglioramento sotto il profilo economico e non solo. Ma attualmente se ci sono dei cambiamenti o delle possibilità è solo grazie a una serie di bonus e di incentivi che lo Stato mette a disposizione delle famiglie.

Da alcuni anni a questa parte, abbiamo imparato a fare i conti con i bonus, importi concessi dallo Stato a tutte quelle famiglie che sono in possesso dei requisiti richiesti. Tali importi, in genere, permettono alla famiglia che ne ha fatto richiesta di provvedere a spese più o meno importanti che andrebbero ad incidere eccessivamente sul bilancio familiare.

Tra le misure più interessanti ci sono quelle che riguardano le famiglie e i giovani, con quest’ultimi, da sempre, sotto la lente di ingrandimento. Si chiede al governo di apportare modifiche, di provvedere a dare degli aiuti ai giovani.

Questa misura, che di seguito andremo a vedere, dovrebbe dare la possibilità a molti diciottenni di avere un grande aiuto a livello economico.

Il bonus economico per tutti i neo maggiorenni

Tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, possono inoltrare la richiesta per iniziare il servizio civile. Quest’ultima è la scelta volontaria, di mettere se stessi a disposizione della società, arricchendo il proprio curriculum con un’esperienza in grado di arricchire sia sotto il profilo umano che quello lavorativo,

Numerosi gli incarichi che si possono ricoprire entrando a far parte del servizio civile. Tra i principali c’è la difesa, non armata, della patria, oltre alla promozione di principi importanti come l’educazione e la pace tra i popoli, concetti che arricchiscono i giovani.

Il compenso per il servizio civile

Il servizio civile viene svolto in maniera volontaria e possono prendervi parte ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. La domanda per prendervi parte può essere inoltrata o attraverso la piattaforma specifica, ovvero recandosi presso gli uffici che sono presenti sul territorio e che provvederanno a raccogliere tutti i documenti per l’accesso alla posizione.

La ricompensa che viene data, in quanto rimborso spese e non come stipendio, arriva fino a un massimo di 6.087 euro, un importo che pur non essendo molto elevato è comunque importante per i giovani in cerca di occupazione e nuove esperienze.