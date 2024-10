Banane, mai conservarle nella fruttiera: devono stare solo qui | Ti durano il doppio del tempo

Banane, se non vuoi farle andare a male a stretto giro non metterle più nella fruttiera. Come correggere il tiro.

Le abbiamo comperate anche questa volta, ma affidandoci dal nostro fruttivendolo di fiducia, sperando che la situazione migliorasse. Eppure, già due giorni dopo, abbiamo notato che nulla è tristemente cambiato. Le banane, comperate con non pochi sacrifici, stanno andando a male. Se non ci affrettiamo a mangiarle oggi, dovremo buttarle via.

Speravamo anche che, affidandoci a un professionista, potevamo contare su una durata maggiore. Difatti, come molti utenti narrano sui Social, talvolta, se non si è attenti o si tende ad andare di fretta, non si sceglie la frutta più in forma in quella esposta al supermercato. Inoltre c’è anche chi non bada a quella che compra, già pronta, soprattutto in comode confezioni.

In aggiunta c’è da dire che, anche se un frutto, banane in primis, al momento che lo poniamo in un carrello è in buono stato, una volta giunti a casa dovremo prestare attenzione alla sua mirata conservazione. Questo discorso vale, in realtà, per qualsiasi alimento. Se esso va a male a stretto giro, la colpa può anche essere nostra, che non sappiamo come mantenerlo in forma quando dobbiamo pensarci da soli.

La prima prima cosa che bisogna fare, tornando a parlare nello specifico delle banane, è di non tenerle nel sacchetto di plastica che utilizziamo quando le comperiamo a peso al supermercato. Questo materiale non è il massimo né per la salute nostra e dell’ambiente, che per la conservazione del cibo, dato che, facendolo sudare copiosamente, lo farebbe andare a male in maniera molto rapida.

Banane, mai metterle insieme ad altra frutta

Dunque è corretto invece, quando, dal fruttivendolo, viene posto in un sacchetto di carta, che la fa traspirare. Pertanto teniamo in casa con noi anche alcuni di essi, ovviamente in buone condizioni. Tuttavia, nemmeno qui sarebbe d’uopo conservare le nostre bene, se non vogliamo che vadano a male a stretto giro. Altro clamoroso errore comunque è di porle nel cesto della frutta, insieme ad altri sui simili.

Difatti, anche se è molto comodo e scenografico, questo gesto potrebbe costarci carissimo, dal momento che anche altri frutti potrebbero marcire a stretto giro, visto che generano etilene e, mescolandosi fra loro, genererebbero un circolo vizioso. A questo punto in tanti proporranno di conservarle in frigo, ma così peggiorerebbero addirittura la faccenda, visto che essere tenderebbero a maturare assai velocemente. Dunque che cosa fare?

Il trucchetto geniale e scenografico

Se da un lato il frigorifero non va bene per la conservazione delle banane, visto che per loro è un luogo eccessivamente freddo, non lo è nemmeno uno troppo caldo. Dunque ricordiamoci di non porle mai vicino a fonti di calore dirette o indirette. Al di là di ciò, per conservarle al meglio, basta appenderle utilizzando pratici gancetti, che possiamo trovare in vendita in tutti i migliori negozi di articoli casalinghi.

Altrimenti utilizziamo già quelli disponibili nella nostra cucina purché, lo ribadiamo, mai vicini a caloriferi, a stufe e al forno. Possiamo appenderne in paio per volta, senza staccarle da casco, rendendo la scena molto colorata e piacevole alla vista. Così, con un tocco di fantasia, avremmo tratto in salvo da una precoce maturazione le nostre banane.