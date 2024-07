Licenziamento, se in ufficio ti comporti così puoi dire addio al posto di lavoro: ti cacciano senza preavviso

Licenziamento, se fai così in ufficio ti lasciano a case senza alcun preavviso.

Con la penuria in generale e soprattutto di un posto fisso bisogna cercare di non perderlo. Di lottare per mantenerlo, dimostrando al proprio capo il nostro valore e il nostro impegno. Di certo se siamo bravi e siamo in grado di far fatturare di più la realtà ove operiamo difficilmente si potrà fare a meno di noi.

Lo stesso si può dire dell’esperienza che, come si suol dire, paga sempre. Ed è per tale motivo che il più delle volte molti datori preferiscono chiedere ai propri dipendenti, seppur in età pensionabile e con tutte le carte in regola per andarci, di rimanere sul posto e di attendere un poco prima di abbandonarlo.

La maggior parte accetta anche perché il più delle volte gli assegni pensionistici non sono un granché. Tanti poi optano per diventare pensionati lavoratori. Il punto è che in tale maniera non avviene il cosiddetto ricambio generazionale. Il punto è che moltissimi si lamentano che quando ciò viene messo in moto, non sempre il gioco valga la candela.

Tante nuove leve infatti ritengono che una laurea e qualche master conseguiti le debbano mettere fin da subito su un piedistallo. Dunque non accettano di partire dal basso, facendo la famosa gavetta. Il punto è che, aver studiato molto, che è comunque importante, non ci mette nella condizione di saper svolgere fin da subito alla grande una professione.

Lavoro, se fai alcuni errori ti licenziano in tronco

E di conseguenza non si può pretendere di vedere i men che non si dica tanti soldi anche se, di contro, non è nemmeno giusto essere sottopagati, come sottolineano sui Social molte nuove leve. Insomma, ci vuole molto equilibrio in tale direzione. Fatto sta che per fare carriera e dunque crescere professionalmente c’è bisogno di tempo.

Ed è quest’ultimo che spaventa molti giovani che vorrebbero tutto e subito, senza rendersi il più delle volte conto che, senza la poco fa citata esperienza, è facilissimo cadere in fallo. E così alcuni compiono errori molto gravi che inducono l’azienda o il capo singolo ad arrivare al licenziamento in tronco.

Stai attento a non fare ciò o ti lasciano a casa senza preavviso

Quando si è sul posto di lavoro bisogna assumere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di tutti quanti, dunque di chi sta sopra di noi e anche dei nostri colleghi. Inoltre bisogna essere onesti nel non inventarsi malattie e infortuni inesistenti pur di non lavorare. O ancora se abbiamo il vizio di parlare male della realtà per la quale lavoriamo o dei suoi prodotti e/o servizi offerti.

Attenzione anche a danneggiare i beni e gli strumenti messi a disposizione per lavorare, nonché a risultare insubordinati al capo e a non rispettare il patto di non concorrenza. Occhio anche a voler fare i furbetti del quartierino compiendo furti in loco nell’orario di lavoro oltre che l’abbandonarlo senza reale motivo o aver ricevuto un permesso.