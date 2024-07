Memoria, questa cattiva abitudine ti fa diventare come un pesce rosso: smetti subito o non ricorderai più nulla

Memoria, abbandona immediatamente questa pessima abitudine oppure non ti ricorderai più nulla.

Chiaramente è veramente brutto non ricordarsi tantissime cose che riguardano non solo la nostra infanzia ma anche periodo ben più recenti. Magari ci ritroviamo per una pizzata con gli amici ma non ci rammentiamo più di come abbiamo svolto esattamente quella gita con il nostro partner un mese fa.

Avevamo promesso di raccontare l’itinerario ma se non avessimo salvato su pc le foto e i video realizzati con il nostro fedele telefonino non ci saremmo ricordati un granché. Il che sarebbe stato un autentico peccato perché invece, la nostra splendida dolce metà, ne è rimasta entusiasta. Inoltre, al contrario di noi, si ricorda ogni cosa.

Noi la ammiriamo e, sotto sotto, la invidiamo pure un pizzico per ciò. E noi, cerchiamo di tenere la bocca chiusa, per non fare errori e farle capire che non ci rammentiamo bene della visita a quel museo piuttosto che la visione di quel parco che abbiamo effettuato da quella terrazza. Difatti temiamo che lei pensi che non ci teniamo così tanto a lei da custodire tali speciali ricordi nella mente.

O ancora la settimana scorsa abbiamo incontrato un collega che vuole con lui dare vita a un nuovo importante progetto. Sembrava molto innovativo e fresco. Ci era risultato dunque molto stimolante oltre che, come si suol dire, nelle nostre corde. Peccato che adesso non ci ricordiamo quasi nulla di quel che ci siamo detti e che tra poco lo dovremo ricontrare!

Memoria, occhio a questa cattiva abitudine, rischi di dimenticarti tutto

Se siamo stati furbi e intelligenti nel prendere diligentemente appunti o se lui ci ha lasciato qualcosa di scritto, corriamo a leggere con attenzione tutto quanto. Altrimenti dobbiamo iniziare a farlo parlare nella speranza poi di ricordarci qualcosa in merito. Tuttavia, per quale motivo accade ciò? Siamo forse stati colpiti dall’Alzheimer?

No, non è per questo motivo anche se, chiaramente, nei casi più gravi può essere. Diciamo che per la maggior parte la causa è ben più leggera ma comunque da non prendere sotto gamba. Diciamo che, oltre per evitare di fare super figuracce sia nella nostra vita privata che sul lavoro, anche per la nostra salute mentale, sarebbe vivamente consigliato correre subito ai ripari. Come? Evitando di fare ciò.

Se non dormi non ricordi nulla

In sostanza, nonostante il caldo e l’afa, nonché la detestata umidità, dobbiamo cercare di riposare le canoniche 8 ore a notte. Un buon riposo notturno infatti è fondamentale, non solo per tenere bello attivo il nostro metabolismo, ma anche per farci alzare al mattino dal letto freschi e riposati, dunque prontissimi ad affrontare tutti gli impegni che ci attendono nell’arco della giornata.

La nostra mente sarà ben agile e capace di fare ragionamenti anche complessi, oltre che apprendere maggiormente. Inoltre la memoria sarà più forte. Non dimentichiamoci inoltre , soprattutto in estate, di puntare all’assunzione, dopo aver consultato il proprio medico curante, di integratori a base di Omega 3 e di potassio e di magnesio per essere maggiormente in forma dal punto di vista psicofisico.