Pulizie nei ristoranti, se non segui questa lista ti fanno chiudere per un mese: su questo tema non scherzano più

Pulizie nei ristoranti, se non segui questa lista rischi che al primo controllo chiudi per un mese intero. Un tema che interessa a tutto.

La pulizia all’interno dei locali pubblici è qualcosa di veramente molto importanti. Noi stessi da clienti pretendiamo molto da coloro che si prendono cura di un locale, che sia un bar, un ristorante, un qualsiasi altro locale pubblico, lo si vuole sempre pulito. Ovviamente ci sembra una pretesa anche piuttosto minima.

Quello che chi è fuori dall’ambiente della ristorazione non conosce sono le regole che ogni gestore di sono le regole che ogni gestore di ristorazione un locale, deve seguire delle regole particolari per quello che riguarda la pulizia degli ambienti. Lo stesso arredo di ogni locale, deve rispondere a una normativa specifica.

Ma se il singolo cliente vede solo la parte esteriore di ogni locale, ancora più severe e stringenti sono le regole che riguardano gli ambienti interni. La cucina ad esempio deve seguire normative ben precise, il tutto per riuscì ad offrire il minor rischio di contaminazione possibile per tutti i clienti che arriveranno all’interno del locale.

Le pulizie sono un elemento veramente importante per quello che riguarda la sicurezza alimentare. La stessa qualità del cibo e la soddisfazione del cliente, passa attraverso essa. Chiunque non segua le regole specifiche per la pulizia degli ambienti, rischia una multa molto salata.

La normativa per la pulizia della cucina del ristorante

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere gli ambienti ristorati anche attraverso la TV. Ovviamente però i programmi che vediamo durante una tranquilla serata sul divano, non ci spiegano quali sono le normative che vigono per quello che riguarda la pulizia di una cucina del ristorante. Innanzitutto le regolamentazioni ci dicono che occorre utilizzare solo ed esclusivamente del mobilio in acciaio e le pareti devono essere rivestite con materiale che può essere ripulito.

Le regole in merito sono contenute in quello che tutti chiamano comunemente manuale HACCP. esso è un sistema di gestione della sicurezza alimentare. Tutti i locali in cui avviene la manipolazione di cibi, devono essere eseguiti da società che si occupano di queste in maniera specifica e che possono offrire sostegno in caso di bisogno.

Gli step da seguire per la pulizia

Le pulizie all’interno della cucina di un ristorante devono seguire delle regole ben precise. Occorre innanzitutto pianificare, offrire al personale responsabile un piano ben dettagliato con le aree da pulire, gli strumenti e i detergenti necessari. si procede poi con le azioni preliminari, in cui il personale dovrebbe indossare tutti gli indumenti protettivi prima di procedere con le pulizie vere e proprie. Le parti smontabili delle attrezzature vengono rimosse, per poi applicare i detergenti appropriati alle varie superfici

Quindi si provvede alla pulizia di ogni singola superficie, alla sua sanitizzazione, ovvero l’utilizzo di disinfettanti specifici per eliminare i batteri residui, poi se di assemblano le parti. Solo successivamente si passa alla pulizia dei pavimenti, alle verifiche delle pulizie, a riportare tutto su specifici documenti. Ma la parte finale per quello che riguarda la pulizia nelle cucine dei ristoranti, resta quella più importante, ovvero la formazione continua del personale per avere sempre un ottimo risultato.