Estate da favola, 400mila lavoratori otterranno un aumento clamoroso: 200 euro arrivano dritti in busta paga

Un altro rinnovo contrattuale sarà a breve sottoposto all’approvazione dei lavoratori, i quali beneficeranno di notevoli incrementi salariali.

400.000 lavoratori aspettavano da tempo le firme sul nuovo contratto di lavoro, finalmente giunte oggi, dopo una trattativa durata ben più di quattro anni.

Si tratta, è vero, al momento, di una mera ipotesi di accordo, ma a quanto sostengono le parti sindacali il gioco dovrebbe essere fatto. L’intesa andrà a coprire un lasso di tempo che va dallo scorso 1 luglio al 31 dicembre 2027. Il lungo periodo di discussione sul merito è stato condizionato – così affermano le parti – dalla necessità di gestire in primo luogo l’emergenza pandemica e post-pandemica, che tanto ha penalizzato il comparto in questione.

Oggi, finalmente, dato che il settore è tornato ala normalità e mostra segni di grande sviluppo, ci si è potuti sedere al tavolo e siglare un accordo di grande prospettiva, che impatterà positivamente sull’economia di numerose famiglie.

A beneficiare dell’accordo sono, più nel dettaglio, le lavoratrici ed i lavoratori dell’ambito ricettivo alberghiero (camerieri, baristi, cuochi, receptionist), dei villaggi vacanza, dei camping e dei bed & breakfast. A siglare il patto, le rappresentanze sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl ed Uiltucs da un lato, Federalberghi e Faita dall’altro.

Cosa prevede l’accordo sindacale

La novità più importante dell’accordo è certamente l’aumento salariale previsto, che consentirà – ai IV livello – di raggiungere a regime, nel 2027, i 1.750 € di stipendio per 14 mensilità: un incremento totale di circa 200 €, erogato in più tranches annuali, da oggi alla scadenza contrattuale.

Un ulteriore innovazione è la previsione di passaggio di livello – per i lavoratori del food & beverage e per gli addetti all’animazione – dopo quindici mesi di servizio. Introdotte inoltre specifiche causali per i contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi, che riguardano grandi manifestazioni come le Olimpiadi, l’Expo e il Giubileo, per i quali saranno possibili rinnovi sino a ventiquattro mesi.

Le altre novità dell’accordo

Le parti sindacali sottolineano come, tra le novità dell’accordo appena siglato, vi siano alcune clausole che riguardano il tema delicato della parità di genere.

Oltre all’istituzione della figura del “Garante della parità” e di una Commissione permanente dedicata, il contratto prevede norme che migliorano la tutela della genitorialità e che intervengono anche sul contrasto alla discriminazione, alla violenza ed alle molestie. Incrementato, infine, anche il welfare, grazie ad un aumento del contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore di 3 €.