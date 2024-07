Concorso PNRR, 1584 posti da assegnare: c’è posto per tutti | Se soddisfi un requisito la formazione è inclusa

Sono 1584 i posti che con il concorso PNRR vengono messi a disposizione di coloro che sono in possesso del requisito richiesto.

Nonostante in molti abbiano ormai la testa solo alle vacanze, continuano ad essere indetti nuovi bandi di concorso. Essi sono occasioni da prendere al volo, perché in alcuni casi si tratta di possibilità che si presentano una volta sola nella vita. Proprio per questo motivo è importante conoscere quelle che sono le nuove pubblicazioni.

Sul web i suoi giornali è possibile trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno per poter prendere parte ad uno dei tanti concorsi che sono stati indetti i propri in questi mesi. Succede nell’ambiente bancario, ma sembra che potrà succedere in tutti gli uffici pubblici, un certo turn-over dato dalla possibilità di prepensionamento.

Come spesso succede arriva a un certo anno in cui sono molti i dipendenti che devono lasciare il proprio impiego per potersi finalmente riposare. Questo non vuol dire solo che lo Stato dovrà pagare altre pensioni, ma che ci saranno posti vacanti per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per la posizione.

Questa volta le posizioni aperte sono più di 1500, occorre però avere un determinato requisito per quello che riguarda la formazione. Tutti coloro che verranno ritenuti i doni, saranno inseriti all’interno degli uffici i ispettorato del lavoro.

Quello che c’è da sapere sulle assunzioni previste

Il nuovo concorso è stato autorizzato dal decreto PNRR 2024, che poi è stato convertito in legge. Un concorso che permette di assumere nuovo personale con contratti e tempo indeterminato e andare quindi dal rafforzare la vigilanza per quello che riguarda il rispetto delle regole sul lavoro, la legislazione sociale e anche la sicurezza sul lavoro. Si tratta di qualcosa di veramente importante per poter dare all’Italia la possibilità di avere lavori di qualità elevata.

Le risorse che verranno assunte saranno poi inquadrate all’interno dei nuovi CCNL che sono stati utilizzati dal 2019-2021.

Come inviare la domanda e il test

In seguito all’invio delle domande, ci sarà una preselezione che andrà a controllare la presenza di requisiti specifici. Sono in un secondo momento si sarà sottoposti a una serie di quiz su domande generali, inglese, informatica, logica e anche in merito a quello che sarebbe l’azione nel momento in cui si interviene in maniera pratica.

Per inviare la propria domanda di partecipazione al concorso, è sufficiente accedere al portale INPA tramite SPID.