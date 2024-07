Fotovoltaico, senza accorgertene stai perdendo energia: in 5 minuti li rendi più efficienti del 200% | Fallo subito

Ti ci vogliono solo 5 minuti per riuscire a rendere gli impianti fotovoltaici molto più efficienti. Ecco in che modo è possibile agire.

Attualmente l’energia fotovoltaica sembra essere la migliore alternativa nel momenti in cui si cerca un modo per rendere più efficienti e più efficaci i sistemi per la fornitura di energia elettrica, che utilizziamo quotidianamente. Sono ormai diversi anni che si pone l’attenzione su quelle che sono le energie rinnovabili e tra esse il fotovoltaico sembra essere quella più utilizzata in maniera assoluta.

Alcuni numeri ci dicono che l’Italia è ai primi posti tra tutti gli Stati che decidono di utilizzare proprio questa tipologia di energia. Negli ultimi anni tanto i privati, quanto il pubblico e le aziende, hanno deciso di investire ingenti capitali in questa direzione.

Ma nonostante i grandi passi da gigante sono ancora molti gli interrogativi che ci si pone nei confronti di questi pannelli solari, incaricati di raccogliere energia e quindi rilasciarla al momento del bisogno.

In effetti c’è una pratica su cui in pochi danno la giusta attenzione. Eppure rendere i pannelli solari il più efficienti possibili, si rivela veramente importante per avere un ottimo risparmio energetico in bolletta. Insomma non è sufficiente passare all’energia rinnovabile per avere l’efficienza di cui veramente si ha bisogno.

I pannelli solari sono esposti a moltissimi elementi

Come ben sappiamo, i pannelli solari vengono installati all’esterno di una struttura.questo vuol dire che essi sono esposti a tutte le intemperie che nel corso dei giorni si susseguono. Sono pensati per raccogliere l’energia solare, ma ovviamente cade su di loro anche la pioggia e sappiamo bene che quella degli ultimi mesi piena di sabbia, di sicuro non ha influito in maniera benefica sulla loro efficienza.

Quello che semplicemente vorremmo dire è che i pannelli solari essendo esposti a vento, pioggia, grandine, tendono ad accumulare sulla loro superficie sporco e polvere. Pulirli e mantenerli nelle giuste condizioni permette di avere la maggiore efficienza possibile.

Come si puliscono i pannelli fotovoltaici

Innanzitutto occorre sottolineare che per provvedere alla pulizia dei pannelli solari è indispensabile rivolgersi a delle società specializzate, che siano dotate delle giuste attrezzature e dei prodotti esatti per il loro trattamento.

Per procedere con una pulizia professionale dei pannelli solari, occorre quindi procedere per step. Innanzitutto il tecnico provvederà una valutazione preliminare, successivamente si deciderà di preparare i pannelli della pulizia profonda. Quindi si passa al momento della pulizia che può essere o manuale o meccanica. Ovviamente per provvedere alla rimozione delle macchie più ostinate o occorrerà intervenire con dei prodotti specifici. Si conclude tutto con il risciacquo e l’ispezione finale.