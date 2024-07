Vacanze rovinate, i truffatori ne sanno una più del diavolo: se hai prenotato qui ti aspetta una brutta sorpresa

Vacanze tristemente rovinate, i malviventi ti hanno fregato. Hai perso tutto quanto.

Quest’anno non pensavi di andare via qualche giorno. Ok, avresti comunque staccato dal lavoro ma già ti vedevi a trascorrere giornate intere sul balcone o in giardino a prendere il sole e le serate innanzi a una serie televisiva. E invece ce l’hai fatta a prenotare in bel posto. Hai messo via tanti soldini negli scorsi mesi, compiendo non pochi sacrifici.

Hai fatto con calma i conti e alla fine hai sentenziato che ti saresti potuto permettere una vacanza. Hai cercato in Rete le varie proposte e hai incominciato a sognare ad occhi aperti mentre sorseggiavi un tè freddo. Alla fine, dopo un lungo pellegrinare, hai trovato quel che faceva per te. Eureka!

Niente hotel a sto giro. Volevi sentirti maggiormente libero a livello pure di orari. Hai voluto puntare a una casa in affitto. Avresti diviso le spese con i tuoi amici o i tuoi parenti. Ne hai parlato con loro e sono stati d’accordo. Alla fine hai sorriso, esultato e hai prenotato. Ti sei sentita via email o tramite messaggio con l’affittuario e hai effettuato il pagamento tramite bonifico.

Hai pensato anche al mezzo di trasporto. Prenotato il volo, magari approfittando di super sconti, oppure hai optato per un bel viaggio in treno. Hai la carta e così hai potuto puntare su alcuni pacchetti formato famiglia. Oppure hai deciso di utilizzare la tua auto, anche dividendo equamente le spese, tra quelle relative alla benzina e quelle delle svariate soste, con gli altri passeggeri.

Vacanze rovinate, se hai prenotato qui vivi un incubo

A quel punto hai incominciato a pensare a che cosa mettere in valigia. E magari, vinto dall’euforia, hai deciso di compiere pure qualche acquisto mirato come un costume, un paio di ciabatte o un bel vestito. Hai fatto abbinamenti e hai già impilato i vari capi su un mobiletto che non stai usando. Li hai pure stirati con cura. Tu che odi profondamente stirare!

Sei passato poi al Beauty. Hai verificato di avere tutti i prodotti necessari per la tua igiene personale e pura dato una controllatina ai medicinali essenziali che pure in vacanza non devono mancare mai. Alla fine il gran giorno, ovvero quello della partenza, è arrivato e tu sei prontissimo sotto ogni punto di vista. Peccato che quando arrivi in loco riceverai un’amarissima sorpresa. Prepara i fazzoletti.

La truffa delle case in affitto

In poche parole, come è accaduto e sta per la verità tuttora accadendo, a moltissimi italiani di ogni età anche se i maggior truffati sono gli over 65, potresti trovarti una casa fantasma. Detto semplicemente potresti aver pagato un affitto per una dimora che non esiste. E ciò succede soprattutto se hai puntato all’estero. In ogni caso non mancano nemmeno episodi simili nel nostro Paese.

Oppure, e anche ciò è per la verità molto ma molto diffuso, la casa che hai affittato non è affatto bella e confortevole come avevi immaginato. Dalle foto viste in Rete sembrava una favola mentre è un autentico incubo. Una catapecchia, insomma. Come difenderti da ciò? Stai attento dove prenoti, quindi occhio ai siti fasulli e cloni, guarda le recensioni e stai alla larga da prezzi troppo bassi.