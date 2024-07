Pericolo hacker, per evitare ogni attacco ti bastano 30 secondi: questo strumento potentissimo li allontana per sempre

Stop agli hacker, per non temerli più fai questo. Ti basta mezzo minuto.

Ci duole molto ammetterlo ma le cose ora come ora stanno esattamente così. Nessuno può sentirsi davvero al sicuro. Difatti la crisi economica, che imperversa malvagia e potente ovunque, ha sconfinato anche in quella dei valori. La falsità serpeggia e la fame, sia di successo che di cibo, visto che i soldi sono pochi per tutti, porta a compiere azioni sbagliate, nonché illegali.

Parliamo di quelle volte a fregare le persone oneste con tante truffe, alcune delle quali decisamente molto fantasiose e degne pertanto di una pellicola cinematografica. Tuttavia lo sappiamo, come recita un famoso detto, ormai la realtà supera, e noi aggiungiamo, pure di gran lunga, la fantasia.

La maggior parte degli imbrogli avviene sul Web dal momento che, essendo un luogo ove trascorriamo molto tempo, sia per motivi professionali che più personali, i malviventi trovano un terreno assai fertile. Dulcis in fundo, ma è ovvio che lo diciamo con un sentimento di viva amarezza, riescono talvolta a conoscerci meglio di un vicino di casa o amico di vecchia data.

Se ciò capita è perché tutti usiamo con troppa scioltezza e frequenza i Social le cui nuove piattaforme nascono ogni giorno. Qui raccontiamo i fatti nostri, come se fossero i nostri diari personali. Peccato che quello che abbiamo scritto o raccontato tramite dirette e video poi lo possano leggere, vedere e ascoltare un numero impressionante di persone, comprese quelle estranee.

Hacker, non farti fregare soprattutto sui Social

E ciò succede anche se abbiamo i profili privatizzati dal momento che basta fare una foto o il classico screen perché il contenuto venga trasmesso ad altri che non abbiamo tra gli amici o che non ci seguono. Inoltre può accadere che tra questi ci siano anche dei fake con i quali noi magari interagiamo, anche scrivendo loro in privato.

In tal maniera, può nascere tra di noi una certa dose di confidenza. Il problema è che costoro possono pure essere degli hacker e, venendo a contatto con noi, oltre poterci inviare potenti malware tramite video e foto o link che noi apriamo, sapendo parecchio della nostra persona possono indovinare anche un aspetto che minerebbe in maniera pesante la nostra sicurezza in Rete.

Come stopparli in soli 30 secondi

In sostanza potrebbero scoprire, senza nemmeno mandarci chissà quale virus, la password per accedere al nostro computer o modem. O ancora dei nostri profili Social o posta elettronica. E noi come possiamo difenderci da ciò? A non aprirci esageratamente con gli sconosciuti e scegliere password più complesse e che non siano legate alla nostra data di nascita o a quella del nostro partner o figlio.

Inoltre cambiamola con una certa frequenza e non scegliamola una uguale per tanti servizi, tanto meno se collegata al nostro conto corrente. Il top è se è composta da ben 12 caratteri, tra lettere maiuscola e minuscole. Per fare questo cambio ci vogliono 30 secondi o poco più. E ne vale davvero la pena visto che agendo in questa maniera potremmo tentare di tenere alla larga gli hacker.