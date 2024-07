Software developer, se acquisisci le sue competenze guadagni 38mila euro all’anno: lavori da casa e quando vuoi

Se riesci ad acquisire le competenze di un software developer, puoi portarsi a casa 38.000 € all’anno, ecco cosa fa la figura molto ricercata.

In questi ultimi anni abbiamo imparato che se non è possibile lavorare in ufficio, lo si può fare comodamente da casa. Questo è stata una svolta non solo durante il periodo COVID, ma anche oltre. Mentre alcune aziende hanno compreso che implementare il lavoro da remoto voleva dire avere prestazioni migliori, i dipendenti hanno iniziato a cercare una soluzione a tutte quelle problematiche che non permettono di avere un’occupazione lontano dalla propria abitazione.

Possiamo assicurarvi che nella situazione in cui si è costretti a rimanere a casa per un qualsiasi motivo, ci si trovano moltissime persone. Non ci riferiamo solo alle neo mamme magari licenziate da aziende che non offrono diritti, ma anche a persone che in un determinato momento della nuova vita sono costretta a rimanere all’interno delle proprie quattro mura domestiche

Quello che è difficile comprendere, nonostante ormai da anni si pratichino lavori di questo genere, è che occorrono comunque delle competenze specifiche. Anzi se possibile il lavoro da remoto richiede una preparazione ancora maggiore.

Moltissime le figure che vengono cercate per lavori che possono essere svolti completamente da casa. Tra questi il più ricercato, ma anche il più pagato, è sicuramente quello del software developer.

Cosa fa un software developer

Probabilmente avrai letto spesso offerte di lavoro che riguardano proprio questa figura. Allo stesso modo ti sarai chiesto cosa fa nello specifico chi è impiegato come software developer.

Ci si riferisce a coloro che sono in grado di progettare e creare o dal nulla, ovvero avendo delle basi specifiche, dei siti Internet, o delle piattaforme online. Allo stesso tempo il soggetto deve anche essere in grado di controllarne la perfetta funzionalità.

38.000 € all’anno una preparazione specifica

La figura del software developer permette di guadagnare all’incirca 38.000 € all’anno. Un lavoro ben pagato, che può essere svolto comodamente da casa e che ognuno può organizzare come meglio crede. Ma allo stesso tempo si tratta anche di un impiego che richiede una preparazione specifica.

Ovviamente il mondo del web e dell’informatica deve essere il proprio pane quotidiano, proprio per questo motivo è possibile prendere parte a uno dei numerosi corsi online o in presenza che vengono offerti per formare nuovi software developer. Ovviamente maggiori capacità si acquisiscono, maggiori possibilità si avranno poi di ottenere un posto di lavoro che sia ben retribuito e viene vada qualità.