Pensioni, il prossimo mese il cedolino sarà pesantissimo: con questo aumento ti paghi le vacanze | A chi spetta

Il prossimo cedolino delle pensioni che arriverà a molti pensionati sarà molto più cospicuo di quello dello scorso mese.



Iniziamo già a parlare di pensioni? Nemmeno il tempo di riscuotere gli importi di luglio che già si inizia a parlare del prossimo bonifico che si riceverà. In fondo si tratta pur sempre di uno degli argomenti più caldi di tutto l’anno.

Quello che sappiamo è che sicuramente al ritorno dalle vacanze estive i nostri cari parlamentari dovranno impegnarsi e lavorare su quello che sarà la nuova legge di bilancio. Ovviamente sono in tanti che si aspettano che ci siano delle decisioni definitive sulle pensioni.

Al momento le supposizioni sono veramente tante, dati certi ancora non se ne hanno. Si parla molto delle possibili modifiche che ci potranno essere. Qualcuno si chiede se ci saranno novità per quello che riguarda il pensionamento anticipato e il tanto atteso aumento delle pensioni minime.

Mentre si attendono novità su tutti questi fronti, intanto ci si crogiola con una buona notizia, ovvero la possibilità di avere una somma maggiore in questo mese o nel prossimo. Sono molti coloro che potranno godere di un aumento del cedolino pensionistico. Ecco il motivo per cui gli importi saranno maggiorati.

Pensioni più alte: per qualcuno è il momento della quattordicesima

Il mese di luglio per molti pensionati è stato quello in cui hanno ricevuto un assegno doppio. Infatti per tutti gli assegni che ne hanno diritto il mese di luglio è anche quello in cui viene pagata la quattordicesima. Questa non spetta a tutte le pensioni, ma ad alcune di essere, in particolare modo quelle che rispondono ai requisiti reddituali e all’età minima dei 64 anni.

Ma l’importo a cui ci riferiamo in questo momento non è la quattordicesima, ma piuttosto un rimborso a cui buona parte della popolazione italiana ha diritto.

È il momento di riscuotere il credito

Per molti dei cittadini italiani è il momento di ricevere il bonifico per quello che riguarda il rimborso Irpef. In particolare tale diritto spetta a coloro hanno l’INPS come sostituto d’imposta. Nel loro specifico caso il rimborso arriverà nelle prossime settimane.

Ovviamente, esattamente come vale per tutti i cittadini italiani, si ha accesso al credito IRPEF solo nel caso in cui si provveda in maniera regolare all’invio del modello 730. Nel caso dei pensionati la scelta migliore resta quella di procedere con il modello precompilato messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.