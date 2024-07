Crisi estiva, se ti ammali in questo periodo comincia a pregare: non ti curano più | Stai attento alla tua salute

Occhio ad ammalarti ora o rischi per la tua salute. Tutta colpa della crisi.

La salute, si sa, è il bene più prezioso ma anche più capriccioso e instabile che abbiamo. Pertanto andrebbe maggiormente tutelato fin da quando siamo piccoli e giovani. Il punto è che ora che la vita scorre sempre più veloce e il tempo ci sfugge di mano non riusciamo a fermarci un attimo, a tirare un respiro e a dedicarci maggiormente ad essa.

Alla fine questo errore si ripercuote inevitabilmente sulla nostra esistenza. Se infatti non stiamo bene poi non riusciamo a vivere una vita degna e nemmeno a risultare produttivi sui libri e al lavoro. E ciò poi ci induce a stare ancora peggio dal punto di vista delle salute, soprattutto psicologica.

Insomma, tutto è strettamente collegato e per risolvere la questione dovremmo partire dalle base. E per farlo il primo step è quello di pensare che noi siamo quel che mangiamo. Pertanto cerchiamo di seguire il più possibile un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata. In essa, lo sottolineiamo, non devono mai mancare frutta e verdura fresca di stagione.

Certo, acquistarla non è una passeggiata visti i rincari a dir poco pazzeschi che hanno riguardato nel profondo l’ampio settore alimentare e ancora di più quello ortofrutticolo. In ogni caso vale la pena compiere qualche sforzo in più in tale direzione per donare grandi benefici sia al nostro fisico che alla nostra mente, fermo restando che i due sono sempre in contatto.

Crisi estivi, se ti ammali ora sono cavoli amari

Fondamentale è poi mantenersi costantemente idratati e ora che siamo in estate sarà ancora più facile tenere fede giornalmente a questo proposito. Ottimo è puntare all’acqua naturale e liscia. Più difficile sarà avere il desiderio di muoversi maggiormente a piedi o in bicicletta nelle giornate più afose. Basta solo scegliere le ore più fresche della giornata o della sera per fare del movimento.

Basta solo anche una passeggiata, a passo sostenuto, al parco sotto casa. Oppure possiamo optare per della ginnastica dolce o delle corsette in cyclette. Tutto ciò possiamo eseguirlo anche nella comodità di casa nostra, standocene al fresco grazie all’accensione del condizionatore. Occhio però a non esagerare con l’abbassamento delle temperature. Difatti se poi ci ammaliamo ora sono dolori.

Tutti, o quasi, in ferie tra medici, farmacisti e infermieri

Che cosa vogliamo dire con ciò? Semplicemente che in estate, e soprattutto a luglio e ancora di più in agosto, molti medici nonché altro personale ospedaliero e sanitario in linea generale, vanno in ferie anche per lunghi periodi. Dunque nei centri e negli ospedali possiamo contare su meno professionisti pronti a curarci e a consigliarci.

Capite dunque bene che pure le file al pronto soccorso potrebbero diventare ancora più lunghe, soprattutto se ci troviamo in una zona ad alto interesse turistico. Infine, aggiungiamo che pure le farmacie, facendo chiaramente i turni, chiudono per parecchi giorni. Ergo, anche per acquistare un solo medicinale, potremmo essere costretti tra qualche giorno a dover percorrere molti km.