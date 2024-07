Pensione, altro che quattordicesima: chi è in questa lista non vedrà un euro sul cedolino | Chi sono gli sfortunati

Tutti i pensionati che rientrano in questo specifico gruppo di persone non riceveranno nessuna quattordicesima.

Il mese di luglio è un ottimo mese per i pensionati che riceveranno finalmente da tanto agognata 14esima. in buona sostanza si tratta di una somma extra che verrà inserita all’interno del cedolino disponibile dal 1 luglio.quindi i più fortunati hanno già avuto tale importo, per tutti gli altri ci si chiede se abbiano o meno accesso a tale possibilità.

A rendere noto quali sono i pensionati che hanno accesso alla 14esima, è stata l’Inps. Considerando i tanti dubbi che affliggono i cittadini italiani in merito a questo, rende indispensabile che intervenisse l’ente previdenziale affinché se avessero delle notizie certe.

Il messaggio in questione è , emesso il 25 giugno del 2024, con questo si conferma l’accredito della 14esima 2024 a tutti coloro che rientrano nei limiti reddituali con un’età superiore o pari a 64 anni. Quindi per poter beneficiare dell’importo extra o occorre rispettare tanti requisiti anagrafici quanto quelli di reddito.

Ovviamente ci sono delle tipologie di pensioni per cui non è possibile godere della 14esima anno dopo anno. Poter avere un quadro che sia più chiaro possibile, occorre provvedere con alcune specificazioni per quello che riguarda i cittadini che vedranno l’importo sul loro cedolino mensile.

Alcuni cittadini non la ricevono ingiustamente

Dovrebbe quindi filare tutto liscio, ma non è esattamente così. Ci sono alcuni pensionati che pur avendone diritto potrebbero non ricevere la 14ª nel mese di luglio.per tutti coloro che si trovano in questa posizione, l’Inps ha sottolineato la possibilità di provvedere con un’istanza di riconoscimento da inviare all’istituto stesso.

Alternativa a tale procedura è quella di presentarsi presso gli uffici presenti sul territorio quali Caf e patronati, questi saranno in grado di provvedere all’invio della documentazione che dovrebbe aprire la strada all’ottenimento della somma.

Le pensioni che non ne hanno diritto

Ci sono poi alcune pensioni che non hanno alcun indirizzo valido a ottenere la prestazione. Quindi per loro il cedolino di questo mese sarà pari a quello dello scorso mese e a quello dei mesi prossimi. Una vera e propria disfatta per alcuni, ma si tratta di regole che sono state sancite a priori dall’Inps.

A prescindere dal requisito anagrafico e reddito, la 14esima non spetta a tutti coloro che ottengono l’accredito pensionistico per una delle diciture presenti sul sito Inps stesso. moltissimi cittadini che purtroppo rientrano in questo gruppo, quindi non potranno beneficiare di alcuna somma aggiuntiva in quanto 14esima di quest’anno.