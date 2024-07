WhatsApp e lavoro, se ricevi questo messaggio è finita: non lavori più un giorno | Ti lasciano a casa senza preavviso

Un filo rosso lega WhatsApp a il lavoro. Se ricevi questo messaggio sei spacciato. Hai perso.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che oramai il Web faccia sempre più parte della nostra vita sotto ogni singolo aspetto. I Social poi sono diventati praticamente parte di noi. Il nostro modo di comunicare è profondamente cambiato e se non riusciamo a stare al passo con i tempi da questo punto di vista siamo, per dirla in maniera alquanto colorita, “fritti”.

Di certo con l’arrivo delle varie app di messaggistica istantanea siamo dovuti diventare assai abili nel inviare comunicazioni di svariato genere, facendo leva anche sugli emoticon che sono tuttavia amati soprattutto dai giovani e dai giovanissimi. Anzi, costoro amano proprio utilizzarli il più delle volte al posto delle parole.

WhatsApp permette loro di farlo alla grande visto che ne ha in dotazione un numero impressionante. Chiaro è che se siamo adulti e dobbiamo mandare messaggi non per svago ma per motivi lavorativi non possiamo sfruttarli. In ogni caso tendiamo ormai a preferire maggiormente questa app alla classica email anche se dobbiamo comunicare con i colleghi o con il capo.

Non per nulla le riunioni, le famose call, avvengono il più delle volte tramite videochiamata su WhatsApp grazie anche all’invenzione della sua versione Web che in tantissimi hanno scaricato sui propri pc. Inoltre sempre per motivi professionali si creano gruppi grazie ai quali è più facile e veloce interagire con il proprio team.

WhatsApp e lavoro, sempre più uniti

Oltre a ciò possiamo in men che non si dica allegare, anche per la verità con messaggi privati, file di svariato formato e anche alquanto pesanti, senza per forza di cosa accedere alla nostra casella di posta elettronica. Insomma, è ben chiaro che questa app sia utilizzatissima ogni giorno pure dai nostri datori di lavoro.

Dunque anche loro stessi possono mandarci delle comunicazioni qui che noi dobbiamo sempre leggere con estrema attenzione. Dunque non dobbiamo e non possiamo fare finta di non averlo mai ricevuto, anche se in questa applicazione abbiamo bloccato la notifica di avvenuta lettura. E se riceviamo da lui questo messaggio significa che abbiamo perso tutto quanto.

Se ricevi questo messaggio sei fritto

In sostanza alcune realtà pare che stiano licenziando i propri dipendenti con una comunicazione che viene inviata proprio su WhatsApp. Ovvio che soprattutto se lavoriamo da moltissimi anni e non siamo nemmeno tanto avvezzi a inviare messaggi in questa maniera che una cosa del genere può lasciarsi di stucco e pure irritarci.

Di certo non è il messaggio essere licenziati in questo momento di profonda crisi ed esserlo in questa maniera può far andare il sangue alla testa. Tuttavia, al di là degli stati d’animo e della stranezza, il licenziamento può considerarsi nella maggior parte dei casi legale dal momento che è avvenuto in forma scritta. Noi, dal canto nostro, dobbiamo dimostrare di aver letto la comunicazione e contattare comunque sia i sindacati per verificare se comunque è avvenuta qualche scorrettezza.