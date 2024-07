Annuncio di lavoro, se è scritto così devi ignorarlo: tentano di fregarti in tutti i modi | Non inviare mail il tuo CV

Annuncio di lavoro, occhio a che cosa ci sta scritto. Quando devi ignorarlo e non contattare mai chi lo ha messo.

Non c’è alcun dubbio che sia difficile ora come ora trovare un’occupazione. Chiaro che è ancora più complesso scovarne una a tempo indeterminato. Tuttavia c’è anche da ammettere che in estate sia ben più semplice, soprattutto per i giovani e i giovanissimi, scovarne alcune a progetto e stagionali che in ogni caso possono permettere loro di fare curriculum e di mettere via dei soldini.

Insomma, sempre meglio di niente, come si suol dire in gergo. Il punto è che poi a settembre ci si ritrova di nuovo ad avere nulla da fare e a ricominciare così la spasmodica ricerca di un lavoro. Si trascorrono ore ed ore al pc nella speranza di incappare nel giusto annuncio, ad aggiornare la nostra presentazione e il poco fa menzionato cv, nonché a iscriversi ad agenzie e portali specifici.

Seguiamo con attenzione newsletter, gruppi, profili e pagine Social per tentare di leggere qualcosa di interessante. Non disdegniamo nemmeno di fare un salto di persona per visionare gli annunci che possiamo trovare nelle bacheche di centri commerciali, comuni, locali e biblioteche. Infine, possiamo anche dare retta al classico passaparola.

A fine giornata siamo stanchissimi sia fisicamente che psicologicamente parlando. Talvolta esultiamo quando un’agenzia ci chiama per affrontare un colloquio ma, dopo che ne abbiamo affrontati parecchi senza arrivare a nulla di fatto, cominciamo a intristirci. Spesso non abbiamo tutti i requisiti richiesti e per svolgere quel lavoro dovremmo affrontare dei corsi. E qui iniziate a rizzare le antenne.

Annuncio di lavoro, non abboccarci se vedi questo

Difatti in taluni casi ce ne vengono proposti a pagamento. Oppure possono chiederci di comperare qualcosa, una sorta di kit per iniziare a lavorare. In ogni caso c’è da ammettere che la seconda opzione è il più delle volte proposta quando si tratta di un lavoro online che possiamo svolgere nella modalità, decisamente diffusa, dello smart working.

E il punto è che parliamo pure a livello economico di belle cifre. E per cercare talora di allettarci ci promettono guadagni strepitosi. E anche questo è un aspetto sul quale dovete porre la massima attenzione. Nessuno difatti regala tanto denaro a chi non conosce. Dunque o si nasconde una truffa, volta a fregarvi i dati sensibili per poi farne chissà che, dopo che avete firmato il contratto, oppure il lavoro non è qualcosa di pulito.

Gli aspetti che devono farti rizzare le antenne in testa

Ciò capita molto spesso tuttavia quando si risponde a un’offerta troppo altisonante sul Web. Generalmente in essa non è ben spiegato che cosa dovremmo fare esattamente e nemmeno il nome della realtà che ci offre lavoro è ben chiaro. Se notiamo poi che, sebbene sia segnalato, non ha pagine Social e soprattutto un sito web ufficiale.

Ricorda poi che puoi sempre verificare sul sito della Camera di Commercio e dell‘Agenzia delle Entrate la sua esistenza o meno. Infine, verifica sempre la veridicità e la serietà del portale dove hai trovato l’annuncio. Controlla anche se ce ne sono di simili, che variano solo per poche parole. E dopo aver fatto tutte queste ricerche, se noti che c’è effettivamente qualcosa che non va non inviare mai e poi mai il tuo curriculum a chi ha scritto l’offerta. Dietro c’è infatti un gruppo di truffatori o di malviventi.