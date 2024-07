Estate scoppiettante, questo segno è il più fortunato di tutti: i prossimi due mesi saranno indimenticabili | Lavoro al TOP

Estate al top se sei nato sotto questo segno. Mai problemi sul lavoro.

Ok, la stagione attualmente in corso è decisamente quella in cui si pensa il più del volte al riposo, allo svago e al divertimento. Si tende a staccare la spina per diversi giorni dal lavoro e a rimandare molti progetti che si hanno in testa a settembre. Tuttavia ciò può anche irritare chi, come si suol dire, con le mani in mano proprio non ci sa stare.

Nascono a quel punto forti malumori nei cuori e nelle menti di chi chiama, scrive messaggi o manda email o ancora chiede incontri per poi o non ricevere alcuna risposta o un due di picche. A meno che non si operi nel settore Turismo adesso è il momento, secondo gli esperti, di rallentare un poco per non arrivare esausti in autunno.

Questo però non significa non ragionare o non segnarsi idee quando vengono e che poi possiamo elaborare con calma nei momenti liberi. Appuntiamoci tutto perbene e poi, al momento giusto, potremo parlarne con il capo o con i clienti. Magari possiamo leggere riviste e manuali che ci aiutino ad acquisire nuove competenze oppure ad accrescere la nostra stima.

Di certo alcuni segni dello Zodiaco lo faranno anche se alcuni di loro per indole sono già molto sicuri di se. Uno su tutti è il Leone che è decisamente un leader. Il problema è che per via del suo carattere talora fin troppo impetuoso tende a spaventare magari chi vuole collaborare con lui, soprattutto se lo conosce poco.

Estate, sì al riposo ma anche successo sul lavoro per alcuni segni

In ogni caso per lui non si provvedono grandi cambiamenti a livello professionale. Semplicemente se non vuole perdere terreno deve solo cercare di godersi al massimo l’estate, trascorrendo più tempo in compagnia dei propri amici, al fine di portare anche sul lavoro un pizzico di leggerezza e di serenità in più.

Il Toro pare essere in gran forma e capace di brillare particolarmente solo se decidesse di mollare un pochino la presa. Basta uscire tardi dall’ufficio anche il venerdì. Adesso è giunto il momento di rilassarsi un attimo. Ne gioverà tantissimo il rapporto di coppia. Un rapporto che sarà al top per un altro segno. Per lui il lavoro sarà sempre più un successo pure ad agosto.

Il più proficuo sarà lui

Stiamo parlando di uno che possiede indubbiamente un bel caratterino. Lavorare sodo e combattere per i propri sogni non lo spaventa. Determinato come pochi non si arrende mai innanzi alle difficoltà di vario genere che trova sul suo cammino. E nemmeno ora che dovrebbe riposarsi la sua mente si ferma.

Ora sono tante le idee che hai in mente e non ha intenzione di lasciarsele scappare. Sta costruendo progetti, stilando preventivi e costruendo, mettendo in atto una super strategia, i contatti che gli consentiranno poi, a estate finita, di avere tra le mani un periodo lavorativo molto proficuo. Ad agosto però si dedicherà al relax per ripartire poi alla grande a settembre.