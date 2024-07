Pensione, aumento in arrivo: la Meloni ha già deciso | Puoi averlo solo se trovi questo dettaglio sul cedolino

Pensioni, belle notizie in arrivo per i pensionati. Che cosa ha deciso la Premier.

La notizia è decisamente molto lieta, pertanto i cuori inizieranno a impazzire, mentre i calici si alzeranno per festeggiare. Difatti per una volta non si parla di aumenti a livello di rincari, che hanno toccato in profondità ogni settore. Quel che sta aumentando sono le pensioni. Un argomento da sempre fonte di vivissima preoccupazione per tutti, visti i recenti assegni a dir poco esigui.

Preoccupatissimi sono anche i giovani o giovanissimi, che temono un domani di non percepirle . Se pensano ciò, è perché non riescono a trovare un’occupazione a tempo indeterminato e neppure una, anche temporanea, tanto per farsi le ossa, sia essa stagionale oppure a chiamata. Se ciò capita è perché di lavoro ce n’è sempre meno, visto la crisi, che dilaga ovunque.

C’è però anche da dire che non si riesce a a effettuarsi il classico ricambio generazionale, dal momento che molte persone in età pensionabile non ne voglio sapere di lasciare il lavoro. Se la vedono così è non solo perché non accettano il fatto di invecchiare e stare a casa a far nulla, ma perché hanno paura di non riuscire a sopravvivere con la pensione e i risparmi messi insieme nel tempo.

Altri ancora decidono di continuare a lavorare anche part time. In questo modo tolgono, per così dire, lavoro di bocca a molti lavoratori più giovani. Peccato che pare, dati e sondaggi alla mano, che siano nella maggior parte dei casi anziani e nonni a far quadrare sempre più il cosiddetto bilancio familiare.

Pensioni in aumento, la lieta novella che scalda i cuori

Dunque se loro sono in pensione e percepiscono un assegno pensionistico troppo esiguo, possono fare fatica ad aiutare nipoti e figli. Non riescono in taluni casi a mantenersi neppure loro stessi e ciò è una situazione da sconfiggere con unghie e denti. Fatto sta che, per tutti loro, è in arrivo una ventata di aria fresca. Difatti, come già accennato, si parla di aumenti, che i pensionati potranno vedere sul proprio assegno pensionistico ogni mese.

Per la verità si sussurrava di ciò da molto tempo, ma è solo ora che la notizia si sta spargendo a macchia d’olio. Anche la Premier Giorgia Meloni ne ha parlato. Tuttavia, e qui sorge la nota dolente, questi soldini in più non li troveranno i pensionati a partire dal prossimo mese e neppure nell’anno vigente. Se ne parla oramai per il 2025.

Chi e quando riceverà 100 euro in più

L’aumento è pari a 100€ al mese. In ogni caso esso dipende direttamente dalle nuove aliquote Irpef, che è opportuno conoscere a menadito. Tra l’altro pare che la riforma, strettamente connessa da esso, non si fermi agli scaglioni modificati nel 2023, ma che stia proseguendo nella sua strada con altri nuovi, così come anche ulteriori aliquote, rispetto a quelle passate.

Al di là di ciò, riguardo agli aumenti, non possiamo realmente festeggiare, dato che si stratta, ad ora, solo di potentissime indiscrezioni di corridoio. Resta comunque il fatto che, facendo bei calcoli, l’aumento dei citati 100€ al mese potrebbe avvenire per quei pensionati con redditi annui superiori ai 55.000€.