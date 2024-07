Bus e treni, niente più biglietti da comprare: con un semplice QR viaggi quanto vuoi | Non spendi più un centesimo

Stop ai biglietti da comperare per bus e treni. Ora basta un QR Code e vai dove vuoi. Una vera rivoluzione.

In un mondo che va sempre tanto e, per certi versi, indubbiamente pure troppo veloce non è di certo facile per nessuno rimanere, come si suol dire, sul pezzo. Le novità sono sempre pronte ad attenderci e non è detto, a onor del vero, che siano del tutto positive. E con la grandissima crisi che aleggia maestosa e minacciosa nel nostro Paese, c’è sempre da aspettarci qualcosa di preoccupante.

E sebbene ci siamo abituati ormai, e ce lo ammettiamo con un pizzico di pungente tristezza, ad avere un mucchio di preoccupazioni nella testa, oltre che nel cuore, temiamo di non farcela più a tollerarle oltre. In ogni caso ora possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo, un autentico toccasana per la nostra salute psicologica.

Difatti ora non parliamo di un ennesimo aumento. No, difatti stiamo per raccontarvi di come sta per cambiare il modo di viaggiare sui bus e sui treni. Tuttavia, andiamo per gradi. Di certo ora che l’estate è bella che giunta, tenderemo a muoverci e a viaggiare di più non solo per mettere in atto vere e proprie vacanze.

Non per nulla in tanti si accontenteranno solo di qualche veloce gita fuori porta o di qualche fugace week end in mete meravigliose, non troppo distanti da casa, in compagnia perlopiù della dolce metà. E a quanto pare, se non possiamo muoverci a bordo della nostra auto e non vogliamo puntare all’aereo, diciamo sì al treno.

Bus e treni gratis per te, ti basta mostrare un QR Code

In ogni caso c’è da dire che non è sempre facile farlo visto i rincari che sono avvenuti pure in tale direzione. E nel mese di agosto, che è considerato dagli italiani quello vacanziero per antonomasia, ce ne saranno ancora di più. Tuttavia chi ha prenotato con largo anticipo i suoi posti a sedere avrà di certo potuto contare su qualche bello sconto, potendo pure usufruire dei classici pacchetti famiglia.

Cambiando mezzo di trasporto, può essere che pure per motivi vacanzieri dobbiamo salire a bordo di qualche bus. Fatto sta che è bene che sappiamo che a stretto giro non dovremo più acquistare biglietti. No, dovremo provvedere a viaggiare inquadrando semplicemente un QR Code. Tutto quello che dobbiamo sapere in merito per non cadere in fallo.

Nel Lazio i giovani viaggiano un mese senza spendere un euro

In realtà, le cose, per così dire, non stanno più così. Diciamo che se siete nel Lazio non in vacanza ma perché risiedete in loco e siete giovani, o meglio, se avete tra i 14 i 29 anni, potete partecipare a un bellissimo tour a bordo per l’appunto di treni e di bus. E nel salire a bordo non dovrete mostrare o timbrare il classico biglietto. No, basterà sfruttare il poco fa citato QR Code che vi permetterà di viaggiare gratis.

Tuttavia gli spostamenti potranno avvenire solo entro la Regione. Si potrà ricevere tale privilegio solo se in possesso della Lazio Youth Card. La gratuità degli spostamenti durerà non dieci giorni come lo scorso anno bensì 30. Insomma, l’occasione è davvero molto ghiotta e c’è solo da augurarsi che pure altre Regioni vogliano offrire un servizio del genere ai ragazzi.