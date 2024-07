Bonus da 1000 euro, ora arriva direttamente sul conto corrente: con una richiesta te lo aggiudichi senza problemi

Un bonus da 1000 euro che puoi ricevere subito sul tuo conto corrente. Per riuscire a beneficiarne ti basta inviare la richiesta.

Nuovo bonus per le famiglie italiane, lo si può ottenere semplicemente inviando una domanda. La richiesta può essere inoltrata in maniera autonoma accedendo al sito dell’INPS, ovvero rivolgendosi al proprio patronato di fiducia. In genere si riceverà la risposta entro 30 giorni da parte dell’ente previdenziale.

Come succede spesso in questi ultimi anni, i bonus finiscono per essere i migliori alleati, in maniera assoluta, per tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto economico. Lo Stato ci ha abituato che introduce queste misure economiche, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini.

Solo procedere in maniera attenta, permette di avere dei cittadini che riescono, nonostante le difficoltà economiche, di procedere a coprire spese più o meno importanti. Considerando il continuo aumento del costo dei generi alimentari e non solo, anche fare la spesa è diventato una sorta di lusso.

Ecco per quale motivo la notizia di avere a disposizione 1000 euro extra ha aperto uno spiraglio di speranza da parte degli italiani in netta difficoltà economica nel far quadrare i propri conti.

Il bonus a cui in molti potranno avere accesso

Il bonus a cui ci si riferisce è il nuovo Assegno di Inclusione con cui abbiamo imparato a socializzare dal 18 dicembre dello scorso anno, data in cui è stata introdotta la possibilità di inviare apposita domanda. I primi pagamenti sono stati avviati solo a gennaio, andando a sostituire quello che era il tanto chiacchierato Reddito di Cittadinanza. Quest’ultimo per alcuni anni ha offerti respiro alle casse italiane, questo nonostante le enormi critiche che sono state avanzate da molti di coloro che proprio non accettavano la possibilità di altri di avere un aiuto economico mensile.

Nonostante siano in molti a sostenere che l’Assegno di inclusione è il sostituto dell’RDC, in realtà non è esattamente così. Occorre infatti ricordare che, se per molti elementi le due misure si somigliano, per altri differenziano e non poco.

Come inviare domande e gli importi

Per quello che riguarda l’Assegno di inclusione non vi sono importi fissi, ma essi vengono determinati in base a quello che è il coefficiente della famiglia che ha presentato domanda. Ma a cambiare sono stati i criteri, considerando la possibilità di accesso concessa solo a nuclei familiari che presentano specifiche caratteristiche, sia di reddito che di composizione. Possono godere di ADI chi presente disabili all’interno del proprio nucleo familiare, chi ha minori o verte in situazioni economiche particolarmente disagiate.

In tutti questi casi è possibile ottenere il sostegno economico inviando domanda sul sito dell’INPS o rivolgendosi al proprio patronato di fiducia.