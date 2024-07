Guadagna dal divano, se rispondi a queste domande ti scoppia il conto corrente: non dovrai più alzarti per andare in ufficio

Vuoi guadagnare soldini senza alzarti dal tuo comodo divano? Allora fai così e il tuo conto corrente inizierà a sorriderti.

Ora che l’estate è finalmente giunta, al di là delle giornate di pioggia che sovente ci fanno compagnia, quando il caldo e soprattutto l’afa e l’umidità si fanno sentire, la voglia di uscire di casa, soprattutto nelle ore diurne, è pari a zero. Difatti non abbiamo la minima intenzione di sudare come cammelli e di sentirci i vestiti appiccicati addosso.

Inoltre non ci sentiamo mai in ordine e i capelli, seppur freschi di shampoo di piega, sono in men che non si dica spettinati e bagnati. Percepiamo una grande arsura in gola ma poi, se dobbiamo muoverci, e pure con una certa scioltezza, da una parte all’altra della città, non beviamo molto per paura di dover correre a stretto giro e con una certa frequenza in bagno.

Una volta tornati nel nostro nido non vediamo l’ora di toglierci i vari indumenti e di gettarci letteralmente sotto il getto dell’acqua fresca della doccia, dopo esserci ampiamente dissetati e aver acceso il condizionatore. E se tutto ciò potremmo risparmiarcelo lavorando da casa nostra?

Indubbiamente lo smart working è diffusissimo oggigiorno pure in Italia e lo praticano pure tantissimi uomini. Alcuni optano per il part time, mentre altri per il full time. Inoltre c’è chi, da libero professionista, si è creato uno spazio tutto suo, come una sorta di ufficio, per lavorare in santa pace e non dover pagare l’affitto di un altro locale. Il che con la crisi che vige ovunque è una scelta intelligente da fare, almeno all’inizio.

Guadagna bene stando seduto sul divano di casa, ecco come

Inoltre ci sono anche tante persone che puntano al Network Marketing, diventando consulenti di bellezza. Molte altre puntano ai Social, curando i profili di privati e di aziende, svolgendo il richiestissimo ruolo di Social Media Manager. Non mancano nemmeno i copywriter così come i blogger e chi si occupa di creare contenuti di vario genere per siti web o giornali online.

Richiestissimi sono pure coloro che li realizzano da zero così come i grafici e gli influencer. Sono tutte professioni che si possono svolgere standosene seduti anche sul divano di casa propria, pc e smartphone alla mano. E poi ce ne è anche un altra che possiamo svolgere parallelamente e che ci permetterebbe di far fiorire il nostro conto corrente.

Rispondi ai sondaggi, porti a casa soldini e buoni spesa

Di che cosa stiamo parlando? Di quella, che per altro si può rivelare pure assai divertente, di rispondere a dei sondaggi a pagamento. Tuttavia in molti casi non si ricevono per la verità soldini tramite bonifico bancario ma perlopiù tramite sconti o buoni spesa da effettuare in alcuni determinati negozi o segnalate realtà.

Altre volte si può anche ricevere in omaggio qualche prodotto, pure da testare. E qui si parla perlopiù di creme, shampoo o trucchi. Oppure si può ottenere l’abbonamento gratuito, cartaceo e/o digitale a qualche bella rivista. I siti più autorevoli ai quali iscriversi per iniziare a guadagnare fin da ora tramite sondaggi sono AltaOpione e Toluna. Se si vuole invece essere certi di percepire del denaro, tramite Paypal, puntiamo su Google Opinion Rewords.