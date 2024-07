Banca, lettere di licenziamento in partenza: 1600 persone lasciate a casa | Il piano dei sindacati è fallito miseramente

1600 persone saranno lasciate a casa dalla banca, sta arrivando a tutti questa lettera di licenziamento che non lascia spazio a tutti.

Il momento economico non permette a nessuno di nutrire una certa dose di ottimismo nei confronti del proprio posto di lavoro. La crisi economica ormai si fa sentire sulle teste degli italiani, comprese quelle dei miei imprenditori, che sono obbligati a rinunciare ai loro lavoratori, per riuscire a far quadrare i bilanci.

Probabilmente molti penseranno che questa sia ormai una storia piuttosto vecchia, in effetti non potremmo darvi tutti i torti. Il mercato del lavoro presenta non poche problematiche già da alcuni anni.

La ricerca di un’occupazione non è affatto semplice, non sono pochi i disoccupati che ancora oggi faticano a trovare il loro posto lavorativo. Attualmente però sembra sia altrettanto difficile riuscire a conservare il proprio impiego. La crisi economica che ha colpito le aziende hanno portato molti imprenditori a decidere di tagliare i costi, ad iniziare da quelli che vengono sostenuti per il personale.

Proprio in questi giorni si parla di una banca, che avrebbe già provveduto ad inviare una serie di lettere di licenziamento, per riuscire a rispondere alle esigenze del mercato attuale. Una situazione che si rivela essere molto più critica di quello che si crede.

1600 licenziamenti da parte della banca

l’Istituto bancario a cui ci si riferisce è la BPM. Secondo l’accordo che doveva esserci con i sindacati si doveva provvedere al pensionamento di 1600 dipendenti, che avrebbe permesso il reinserimento di 800 persone e quindi altrettante assunzioni. Purtroppo però sembra che attualmente l’accordo con i sindacati sia saltato.

Eppure l’annuncio era stato dato sul finire del 2023, con questo modo di agire si andava a rispettare l’accordo tacito che le banche hanno con i sindacati, secondo cui ogni due uscite deve esserci un nuovo reinserimento.

Il tavolo delle contrattazioni abbandonato

In una nota il Banco BPM ha reso noto quello che è successo al tavolo delle contrattazioni con i sindacati.”In un incontro regolarmente convocato, First, Fisac e Uilca hanno deciso di abbandonare il tavolo proprio nel momento in cui veniva affrontato il previsto tema del fondo per le uscite incentivate”, questo quello che è stato dichiarato.

Una presa di posizione che però non ha fermato il processo che BPM aveva già avviato nei mesi scorsi con il prepensionamento dei sui addetti. Si spera in un retrofront dei sindacati che nessuno si aspettava e a cui si spera di poter porre rimedio.