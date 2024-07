Lavoro, se sei nato in questi anni l’assunzione è assicurata: firma subito il tuo nuovo contratto a tempo indeterminato

Lavoro, verifica la tua data di nascita. Se sei nato in questi anni l’assunzione a tempo indeterminato è tua!

Ok, lo sappiamo. Adesso sarai super curioso, proprio come una scimmietta, per dirla in maniera buffa e simpatica. Avrai sorriso e magari riso al pensiero di essere diventato un delizioso George. Questo è il nome di un personaggio meraviglioso che troviamo indiscusso protagonista di un cartone animato che fa impazzire i bambini. Ed è esso è proprio una baby scimmia.

Tra l’altro, come gli studiosi, e in particolare gli scienziati ci rammentano, l’uomo deriva direttamente da essa. Inoltre la curiositas degli antichi, che però non ha davvero nulla a che fare con la curiosità pungente legata al Gossip che va fortissimo pure nel nostro Paese. Diciamo che è ciò che ha permesso agli essere umani di fare tante importantissime scoperte.

Dunque la possiamo definire come la sete di conoscenza che dovrebbe rivivere maggiormente in noi anche oggi, nonostante la situazione assai dura, sotto ogni punto di vista, nella quale ci troviamo costantemente a vivere. Di certo non avere un’occupazione lavorativa è fonte di grandissima preoccupazione.

E qui, come si suol dire, non ci piove. Trovarne poi una a tempo indeterminato sta diventando sempre più un’autentica chimera. Certo, nel frattempo che la si trovi, si può comunque puntare a qualche lavoretto stagionale o comunque ad occupazione a tempo determinato, che ci permettono di ampliare il curriculum e di portare nel frattempo a casa dei soldini.

Lavoro, se sei nato in questa fascia ti assumo subito

Il che non è una cosa di poco conto con la terribile aria che si respira a pieni polmoni anche in Italia. Difatti la crisi è ancora fortissima e i rincari, dal canto loro, non ne vogliono proprio saperne di mollare la presa. Fatto sta che a riscontrare le maggiori difficoltà nel trovare un lavoro siano i giovani e i giovanissimi, dunque coloro che hanno sulle spalle poca esperienza.

Il punto è che, come giustamente sentenziano in molti, se nessuno permette loro di lavorare, come possono farne? Di contro ci sono molti lavoratori, in età pensionabile, oppure che sono già pensionati, che proseguono a esercitare, non consentendo in tal maniera il ricambio generazionale. Tuttavia ora pare che sia un’altra fascia di età quella che se la sta vedendo meglio di loro.

Assunzioni a tempo indeterminato per i giovani adulti

Stiamo parlando di quelle persone che ora come ora hanno tra i 35- 40 anni di età, dunque mature e che hanno di certo già lavorato parecchi anni. Le assunzioni, dati e sondaggi alla mano, per loro sono aumentate in maniera molto elevata soprattutto nell’ultimo periodo. E, qui risiede una grande novità, pare che siano le donne a ottenere maggiormente lavoro, rigorosamente a tempo indeterminato.

Se ciò è stato fattibile è anche grazie allo smart working che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Molte aziende chiedono espressamente ai propri dipendenti di lavorare in questa modalità, anche al fine di contenere parecchie spese. Tra l’altro pare che così si possa puntare a un’importantissima produttività in più. Ed è ciò che alla fine importa a chi assume.