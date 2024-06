Pensione con Poste, questo strumento ti salva la vecchiaia: versi appena 50 euro e stai tranquillo per anni

Con Poste Italiane hai a disposizione uno strumento che ti salva letteralmente la vita, devi versare solo 50 euro per stare tranquillo.

La pensione è un argomento che spaventa un po’ tutti, una paura che ovviamente possiamo definire giustificata, considerando la grande incertezza che vi è al momento. Attualmente l’Italia vive in un periodo in cui la pensione, che è un diritto inderogabile in sembra essere minata. Allungarsi dell’aspettativa di vita, è aumentato anche il numero di anni che ogni cittadino italiano deve dedicare al lavoro.

Ma come se questo non bastasse, l’incertezza riguarda soprattutto quelli che sono gli importi degli assegni pensionistici. Ogni italiano che il clima di pensione sa bene che vi è un importante punto interrogativo su quelli che saranno i suoi mezzi di sostentamento per gli anni a venire.

I più pessimistici in assoluto, azzarda a supporre che l’importo delle pensioni non sarà di certo quello che ci si aspetta.

Quindi con tutte queste domande a cui trovare delle risposte, coloro che decidono di sfruttare gli strumenti che l’economia italiana mette a disposizione. Ci si crea quindi dei piani pensionistici supplementari e integrativi, che possono aiutare a vivere una vita serena quando si pone fine alla propria attività lavorativa.

Ecco come Poste Italiane ci viene incontro

Si parla di previdenza complementare ed è quella che permette in una qualche misura di pianificare il proprio futuro. Poste italiane ha quindi deciso di mettere a disposizione dei cittadini alcuni mezzi economici e permettono loro di crearsi una rendita a vita. gli importi vanno a integrare la pensione senza alcun rischio per il futuro.

Quello che viene proposto è il Piano individuale pensionistico di Poste Vita, il quale permette di affrontare qualsiasi difficoltà del noi grazie a un contributo che può essere tanto mensile quanto annuale, sostenibile veramente da chiunque.

Tutto quello che c’è da sapere

Tutti coloro che sono interessati a contratti di questo genere, possono recarsi presso il proprio ufficio postale di riferimento. Grazie alla sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico Poste Vita sarà possibile, a fronte di una pianificazione specifica, creare un piano di accumulo con il quale poter godere di vantaggi fiscali ed economici.

Quello che si offre con questo prodotto è la possibilità di costruire una pensione complementare che dia una prospettiva di vita serena. Il premio minimo da versare è di 50 € mensili, per tutti coloro che scelgono il piano annuale invece il versamento sarà di 600 €.