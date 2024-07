Ti pagano per fare shopping, questo lavoro è il più desiderato del momento: guadagni anche 3mila euro al mese

Se sei bravo a fare compere, ti pagano e pure tanti soldi. Arrivi fino a 3mila euro al mese. Tutto quello che devi sapere.

Lo sappiamo, la notizia vi avrà fatto ribalzare sulla seggiola o sul divano a seconda dove siete seduti in questo preciso momento. Eppure, ve lo garantiamo. Le cose stanno sul serio così. Esiste infatti qualcuno che, con la brutta aria che tira tuttora tiranna nel nostro Paese, è disposto, udite udite, a pagarvi per fare shopping.

E parliamo di un hobby amatissimo non solo dalle donne per la verità. Certo con la crisi che impazza ovunque e i rincari che hanno del pazzesco tale pratica è fortemente diminuita soprattutto a livello di quantità. E così, esattamente come per quanto concerne la spesa di stampo alimentare, si punta ai discount per risparmiare, per altro genere di compere si opta per gli outlet.

Ormai ce ne sono parecchi in Italia e i marchi che accettano di aprire i loro negozi in loco sono numerosissimi. Parliamo sia di quelli low cost che di altri super blasonati. Qui si possono davvero fare ottimi affari anche grazie alla ghiotta possibilità di usufruire dei servizi promossi dalle varie card promosse in loco.

In taluni casi si può accedere, proprio tramite esse, a sconti esclusivi e a saldi privati, nonché in anteprima. Capite dunque che in codesto frangente si può portare a casa qualcosa di qualità a prezzi ancora più convenienti. E per essere ancora più privilegiati vale la pena iscriversi gratuitamente alle varie newsletter.

Ti pagano per fare shopping, un sogno che diventa realtà

In ogni caso i privati, che non hanno negozi negli outlet o nei centri commerciali, se diventiamo clienti affezionati, solitamente sono propensi a farci sempre dei piccoli sconti. Dunque talora anche fidelizzarci in tal senso conviene. Inoltre i più lungimiranti possono anche donarci dei capi gratis se siamo particolarmente seguiti sui Social, ove in cambio li possiamo sponsorizzare indossandoli in foto e video.

Altre volte lo possiamo fare in occasioni importanti. Del resto è proprio così che molti influencer, oggi anche super blasonati, hanno iniziato a farsi conoscere. E una volta che si è celebri può essere che alcune persone si affidino a noi per chiederci consigli su come vestirsi e su che cosa comperare. E a quel punto ecco che possiamo essere pagati per andare con loro a fare shopping.

Diventa personal shopper e guadagni 3mila euro al mese

Insomma, lo avete capito, la professione alla quale abbiamo accennato è il personal shopper. Tra l’altro molte aziende così come svariati centri commerciali, previa anticipata prenotazione, talora ne mettono a disposizione anche più di uno. E in occasioni particolari sono una sorta di cadeau offerto alla propria clientela.

Se si vuole svolgere tale mansione è bene seguire dei corsi mirati e fare tanta gavetta. Fondamentale è leggere riviste di moda, girare molto per i negozi ed essere attivi sui Social. Per farsi le ossa si può incominciare lavorando a progetto per store singoli e poi candidarsi per realtà sempre più importanti, oltre che per clienti mirati. I guadagni? Possono arrivare anche fino ai 3mila euro mensili.