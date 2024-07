Lavoro, aumenta la produttività con i consigli dei medici più esperti: non avrai nemmeno più bisogno di bere il caffè

Lavoro, se vuoi essere più produttivo segui queste dritte. Non dovrai più puntare sul caffè. Cosa dicono i medici.

Quando lavoriamo, al di là della professione che esercitiamo, dobbiamo pensare che per risultare interessanti agli occhi del capo dobbiamo essere bravi in ciò che facciamo, diventando produttivi. Difatti ciò che sta a cuore all’azienda è che grazie al nostro sudore possa guadagnare bene, quindi fatturare degnamente.

E quando ciò non capita non veniamo più visti in buona luce. Chiaro è che possono capitare a tutti quanti, anche ai lavoratori più preparati e indefessi, dei momenti no. Il punto è che quando questi sono un po’ troppi è necessario correre in men che non si dica ai ripari, correggendo il tiro. Come?

Partiamo dal presupposto che dobbiamo necessariamente staccare di tanto in tanto la spina dalla nostra routine quotidiana che non può essere fatta solo di lavoro. Ovvio che quest’ultimo sia importantissimo anche perché, come recita un famoso detto, nobilita l’uomo, inteso come essere umano.

In sostanza dovremmo lavorare per vivere e non il contrario. Di contro però non dovremo mai e poi mai prendere sotto gamba il lavoro e mancare di rispetto a chi ci permette di portare il pane a casa. Tuttavia è fondamentale che pure noi lavoratori siamo rispettati ove operiamo, così come se lavoriamo da casa, grazie allo smart working.

Lavoro, cosa fare per essere più produttivo

In ogni caso, al di là della modalità in cui operiamo, ciò che conta è che riusciamo a farlo in serenità e portando a risultati tangibili e concreti. Essi possono essere, ad esempio, l’arrivo di un nuovo pacchetto clienti oppure la creazione di nuovi e innovativi progetti di largo respiro. Avere dunque la mente libera e in grado di ragionare bene è alla base di tutto ciò.

Pertanto cerchiamo di allontanare il più possibile lo stress da essa compiendo attività motoria, possibilmente all’aria aperta, nonché a stretto contatto con la Natura. Ciò infatti è un autentico toccasana non solo per il fisico ma anche per la nostra psiche. Fantastico, per raggiungere un buon livello di concentrazione, è anche mantenersi costantemente idrati anche quando si sta al pc. E no, non dovremo riempirci per forza di cose di caffè.

L’importanza del sano riposo notturno, la chiava sta quasi tutta lì

Tuttavia se vogliamo risultare ancora più produttivi dobbiamo cercare di riposare bene la notte. A livello di ore dobbiamo puntare alle 8 ma devono essere di qualità. E per ottenere ciò il primo passo da compiere è quello, oltre che fare sport e mantenersi idratati, è quello di non cenare tardi la sera e di evitare di gustare cibo eccessivamente elaborato.

Stiamo anche lontani dal caffè e dal tè, che sarebbero da evitare dopo le 18. Puntiamo a tisane rilassanti e a spegnere telefonini e altri dispositivi di rete mobile quando andiamo a letto. Qui le lenzuola devono essere sempre pulite e ben stese. Sì a oli essenziali alla lavanda, ad alto potere rilassante, nonché all’arieggiamento durante il giorno della stanza e dell’utilizzo di un materasso confortevole.