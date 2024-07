Assunzioni in aeroporto, 350 posti liberi da coprire subito: ti candidi direttamente online | Tutti i documenti richiesti

350 posti liberi per lavorare in aeroporto, puoi mandare la tua candidatura online in maniera semplice e veloce, ecco come fare.

Quello che viene proposto è il lavoro perfetto per molti di coloro che amano gli impieghi del mondo dei viaggi. 350 sono i posti messi a disposizione per poter lavorare in aeroporto. Di recente abbiamo visto come proprio questo settore offra moltissime possibilità a tanti di coloro che sono alla ricerca di una posizione lavorativa.

Si tratta di un periodo di forte fermento per quello che riguarda le assunzioni in moltissimi dei settori dell’economia italiana. Le aziende stanno cambiando velocemente, si stanno specializzando, stanno cercando di offrire un servizio sempre più mirato verso i propri clienti.

Per poter fare tutto questo occorre una nuova forza lavoro, che sia in grado di comperare con gli esperti del settore, affinché si riesca a migliorare le prestazioni. Dopo un periodo in cui si credeva che assume nuovo personale fosse solo una spesa, attualmente è avanzata all’idea che un numero maggiore di addetti ai lavori possa migliorare le prestazioni dell’azienda intera.

Nel settore di viaggi e soprattutto dei voli, sono molte le figure che vengono ricercate da compagnie aeree e non solo. Questa volta a proporre i contratti vantaggiosi sono proprio gli aeroporti.

Un maxi piano di assunzione alle porte

Questo è quello che è stato previsto per i prossimi mesi, un investimento di ben 23 milioni di euro, per l’inserimento di 350 nuovi dipendenti all’interno dell’aeroporto di Olbia. Il desiderio che nutre l’azienda è quello di rilanciare gli hangar per la manutenzione dei jet privati. Si tratta di una vera e propria svolta nel settore dell’aviazione business su tutto il territorio nazionale italiano.

Queste sarebbe stato impossibile grazie a un rapporto strategico tra Caesar e Atitech le figure che si andranno a ricercare saranno tecnici esperti che andranno ad occuparsi di get privati, un’ottima opportunità anche per chi è un ex dipendente di Air Italy.

Come candidarsi

Oltre all’ingente investimento per l’assunzione di personale, sono state stanziate delle importanti cifre anche per la formazione degli stessi. Il tutto avviene dopo la profonda crisi del 2020, quando Air Italy era stato liquidato, con i suoi dipendenti che erano perso immediatamente il lavoro.

Il progetto dell’inserimento di 350 figure, ha il compito di rilanciare questo settore. Candidarsi è assolutamente molto semplice, sarà sufficiente accedere alla piattaforma di eRecruiting di Gaesar Cortese ed Eccelsa Aviation, quindi compilare il form online e allegare la documentazione richiesta.