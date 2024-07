Superbonus, l’aumento è incredibile: 120% di sconto già attivo nel 2024 | Il Governo cambia tutto in poco tempo

Superbonus, si parla di mega aumento. 120% bello che attivo fin da ora. Preparati a festeggiare!

Finalmente una lieta, pardon, lietissima novella. Una di quelle, tanto per intenderci, che ci scalda fin da subito e in profondità il nostro cuore. Un cuore stanco e affranto per tutte le gravi, numerose e pressanti preoccupazioni, che lo affanno ogni santo giorno. Del resto la crisi non accenna nemmeno un tantino a diminuire.

E lo stesso dobbiamo affermare con una grande dose di pungente amarezza per quanto concerne i rincari. In contemporanea il lavoro latita un po’ troppo e tanti pensionati si lamentano di percepire un assegno pensionistico troppo esiguo per i tempi che corrono. Insomma, di certo l’aria che tira tuttora in Italia non è delle migliori.

E ciò influisce tantissimo sulla nostra salute, compresa quella psicologica. Ed è per questo motivo che il Governo ha deciso di mantenere in vigore anche per l’anno vigente il richiestissimo Bonus psicologico. Tuttavia questo è solo uno dei tanti che ha istituito per cercare di dare una mano agli italiani maggiormente in difficoltà.

In particolare sono le famiglie, e ancora di più quelle particolarmente numerose, a richiedere i vari aiuti. Per ottenerli bisogna possedere, di volta in volta, particolari caratteristiche, nonché avere sotto mano il proprio ISEE aggiornato e reale. Fatto sta che c’è anche chi, con il preciso scopo di ottenere un Bonus, lo ha falsificato.

Superbonus, si parla di me aumento

In realtà i cosiddetti furbetti del quartierino sono stati parecchi. Il Governo li ha scoperti e ora dovranno restituire tutti quanti i soldini ingiustamente presi. Inoltre non riceveranno più l’aiuto. Ed è per questo motivo che si sono intensificati controlli in tale direzione. Ora però non si parla di un Bonus ma addirittura di un Superbonus che sta per essere clamorosamente aumentato.

Non per nulla si parla di un incremento del 120%. In realtà si tratta di uno sconto. E in ogni caso il discorso si fa comunque molto ma molto interessante. La curiosità, come è giusto e normale che sia, si farà sempre più strada nelle vostre menti, riguarderà l’ambito in cui si potrà usufruire di questa reale fortuna.

120% che arriva fino al 130% di agevolazioni per chi assume

Parliamo di un’importantissima agevolazione di stampo fiscale rivolta a tutte quelle realtà disposte ad assumere lavoratori, e qui prestate davvero molta ma molta attenzione, a tempo indeterminato. Se poi si opta per l’assunzione di persone che appartengono alla categoria cosiddetta fragile si può arrivare allo sconto del 130%.

Parliamo dunque di coloro che appartengo a quella protetta, di mamme con almeno di figli e giovani ammessi agli incentivi all’occupazione. In ogni caso non possono in alcuna maniera accedere a tale Superbonus le imprese in liquidazione ordinaria, così come quelle assoggettate a liquidazione giudiziale. Fuori dai giochi sono pure istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.