Bonus elettrodomestici rinnovato dallo Stato, 30% di sconto immediato sul listino: frigo e lavatrice non ti costano più nulla

Bonus elettrodomestici, ancora una volta rinnovato. Ora non paghi quasi nulla la lavatrice e il frigo.

Non è di certo una passeggiata, soprattutto per via della cattiva aria che tira nel nostro Paese, ora come ora staccare assegni, aprire il portafoglio o strisciare la propria carta, sia essa di debito o di credito, con una certa disinvoltura. Difatti con la crisi nera che troneggia ovunque i soldini presenti nel nostro conto corrente sono sempre meno.

E così, mentre si cerca di risparmiare il più possibile, ecco che ci capita, tra capo e collo, di dover compiere una bella spesa imprevista. Questa chiaramente non ci voleva visto che quelle fisse o variabili, ma comunque previste, sono già di loro numerose e onerose. Fatto sta che se riguarda qualcosa di indispensabile per la nostra quotidianità non possiamo tirarci indietro.

E se parliamo di un frigorifero ovvio che si tratta di un elemento che può essere definito, e pure a buona ragione per la verità, in tale direzione. Non per nulla senza di lui non sapremmo come fare per conservare degnamente il cibo che acquistiamo, compiendo non pochi sacrifici, quando andiamo a fare la spesa.

Lo stesso possiamo dire della lavatrice che, esattamente come l’elettrodomestico citato poco fa, rappresenta sia una croce che una delizia. Difatti entrambi consumano un botto a livello di energia elettrica. Tuttavia il primo incide maggiormente nei costi in bolletta dal momento che per adempiere degnamente al suo ruolo deve rimanere costantemente acceso.

Bonus elettrodomestici, così acquisti a poco il frigo e la lavatrice

Di contro la seconda, quando la azioniamo, e tale azione sovente la compiamo anche più volte nel corso di una sola giornata, sfrutta pure moltissima acqua. Insomma, possiamo ben dire che tutti e due, oltre a essere fondamentali nelle nostre case, sono qualcosa che dovremo additare come i maggiori responsabili degli alti consumi che registriamo nella nostra dimora.

Tuttavia, per cercare di risparmiare in bolletta, cosa per altro caldamente consigliata, dobbiamo sempre constatare la loro regolare funzionalità, quindi occuparci della loro puntuale pulizia e igienizzazione. Ciò è fondamentale anche per la nostra salute. E poi possiamo puntare all’acquisto sia di frigo che di lavatrici di nuova generazione, a basso consumo energetico. E per farlo possiamo sfruttare il famoso Bonus.

Come funziona e cosa comporta

Il Governo lo ha nuovamente promesso e pare che molte persone ne stiano approfittando. In sostanza acquistando un elettrodomestico green, dunque non solo i citati frigo e lavatrice, tra il 2023 e il 2025, si può ricevere un contributo del 30%, nonché fino a 100 euro per ciascuna compera.

E con ciò ci referiamo a un singolo elettrodomestico. In ogni caso può anche raddoppiare, arrivando esattamente a 200, nel caso di famiglie con un ISEE sotto i 25mila euro. Grazie a questa spesa affrontata, resa un pochino meno pesante dal Bonus, si inizierà a risparmiare concretamente in bolletta. Insomma, si tratta di un bel investimento sia per il presente che per il futuro.