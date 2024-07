Aumento di stipendio, il capo ti fa un regalo incredibile: 435 euro arrivano diretti sul conto corrente dal mese prossimo

Il capo ha deciso di farti un regalo e potrai avere 435 euro in più direttamente sul tuo conto corrente, ecco come è possibile beneficiarne.

Come iniziare meglio l’estate, se non con la notizia di un aumento netto in busta paga. Se fai parte di una specifica fascia di lavoratori, potrà finalmente beneficiare di un netto aumento sul tuo stipendio. Siamo sicuri che è proprio quello che stavi aspettando da tempo.

Si chiede ormai da alcuni anni che i contratti vengano ritoccati, che si abbia la possibilità di avere un netto aumento nel proprio salario. Con il rincaro di tutti i prezzi, lo stipendio di ognuno di noi non sembra più essere sufficiente. La soluzione a tutto questo è solo ed esclusivamente un netto aumento in busta paga.

Facile immaginare che in un’economia sempre più incerta, le aziende siano alquanto reticenti ad offrire un aumento. Ma se questo viene deciso dalle alte sfere, allora non si può fare altro che procedere con il bonifico. Questo è quello che sta succedendo proprio in questo momento.

Se luglio è il mese in cui molti vedranno nella propria busta paga la tanto desiderata 14esima, sarà anche il momento in cui si vedrà lievitare lo stipendio.

A chi spetta l’aumento salariale

A questo punto di fare chiarezza. Saranno più di 36.000 i lavoratori che proprio nel mese di luglio avranno 435 € in più la mia busta paga. Considerando l’avvicinarsi delle ferie, questo un vero e proprio regalo dai dirigenti delle aziende. In realtà di questo aumento dei salari se ne era parlato già qualche mese fa.

Un’evoluzione che si deve al rinnovo del contratto dei bancari delle banche del credito cooperativo ottenuto dal tavolo di discussione tra le banche stesse e i sindacati. Quello che ne era uscito era un netto aumento per tutti i lavoratori delle banche. Come se questo non fosse già sufficiente a migliorare la vita di coloro che sporgono tale lavoro, si è pensato anche alla riduzione oraria.

Il risultato dopo una lunga trattazione

Quindi già dal mese di luglio si vedrà arrivare alla fase finale della contrattazione, le discussioni che si erano avute tra i dirigenti e i sindacati. Quattro 435 € in più busta paga che si uniranno a una riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

In realtà in un primo momento si credeva che l’attuazione tutto questo avesse nel 2025, con possibilità di riscuotere gli arretrati successivamente. Invece sembra proprio che già dal mese di luglio si vedrà la propria busta paga molto più alta. In una prospettiva di welfare aziendale sono alcuni molti i punti salienti che verranno chiariti nei prossimi mesi. Quindi si aspettano ancora numerose novità.