Offerta di lavoro su WhatsApp, quest’occasione ha incantato tutti: se ti arriva il messaggio attento a come rispondi

Offerta di lavoro che ti arriva direttamente su WhatsApp. Non farti ingannare o sono guai.

Con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese ricevere una bella offerta lavorativa di certo è una gran cosa. Non per nulla sono in tantissimi, dati e sondaggi alla mano, a non essere soddisfatti di quello che hanno o che temono di perderlo da un momento all’altro, C’è poi chi ha ricevuto la famigerata lettera di licenziamento che lo ha colpito come una sorta di fulmine a ciel sereno.

Dulcis in fundo, ma diciamo per dire, ci sono pure tanti lavoratori che hanno constatato una reale diminuzione di ore lavorative. E ciò si traduce, senza alcuna ombra di dubbio, su stipendi più bassi e dunque su buste paga sempre meno ricche. A tutto ciò c’è da aggiungere quella folta schiera di persone che non riescono a trovare un’occupazione.

E qui troviamo tanti giovani che, magari dopo tanti anni trascorsi a studiare e aver affrontato un numero elevatissimo di colloqui, non sono mai giunti alla firma del famoso contratto. E così per loro il tanto agognato lavoro a termo indeterminato diventa sempre più un miraggio. E ciò non consente loro di mettere le basi per il loro futuro sia privato che professionale.

In ogni caso pure quello a tempo determinato nicchia. Alcuni però hanno almeno la fortuna, perché effettivamente con i tempi che corrono anche così possiamo definirla, di trovare occupazioni perlomeno stagionali. E con esse ci riferiamo perlopiù a quelle che occupano il settore Turismo.

Offerta di lavoro su WhatsApp, se la ricevi tieni gli occhi aperti

Altri ancora si arrabattano con lavoretti a chiamata come baby sitter o dog sitter, o ancora come insegnanti che svolgono ripetizioni delle materie nelle quali sono più forti. Tuttavia è il Web ove si cerca maggiormente lavoro. Ci si iscrive a tantissimi portali con la speranza di trovarne uno ma il più delle volte le nostre candidature cadono nel dimenticatoio.

Altre volte invece riceviamo messaggi che sostengono che non siamo stati ritenuti idonei dall’esaminatore e ciò diventa in men che non si dica fonte di grande sconforto. E allora che facciamo? Perdiamo del tempo sui Social e ci imbattiamo magari lì in qualche proposta. E se poi riceviamo un messaggio su WhatsApp che ci parla di una decisamente allettante andiamo subito in brodo di giuggiole.

Come funziona la truffa

Che cosa ci sarà mai scritto in tale comunicazione, si chiederanno molti. In sostanza ci viene detto che abbiamo la possibilità di guadagnare un mucchio di soldi, e parliamo di fino a 950 euro al mese, a seconda se decidiamo di lavorare part time o meno, per un’occupazione che possiamo tranquillamente svolgere in smart working.

Il mittente finge di essere il Dipartimento delle Risorse di TrovaLavoro, quando chiaramente non è affatto così. Difatti sono dei malviventi e qualora noi rispondessimo al loro messaggio, ci ritroveremmo immediatamente nei guai. Difatti arriverebbe un potente malware sul nostro dispositivo capace di rubarci tutti i dati, compresi quelli sensibili. E da lì, come si suol dire, inizierebbero per noi i dolori.