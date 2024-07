Addio debiti, novità incredibili in arrivo: il Governo fa marcia indietro e offre un’occasione davvero imperdibile

Puoi finalmente dire addio ai debiti grazie a un’importante novità decisa dallo stesso Governo italiano, un’occasione da non perdere.

Avere delle cartelle esattoriali pendenti, può essere un problema non fa dormire tranquilli la notte. Sappiamo bene che quando si hanno dei debiti prima o poi questi vengono bussare alla porta e proprio in quel momento correre ai ripari non è affatto semplice. Proprio per questo motivo quando ci sono delle novità in merito occorre prendere al volo l’opportunità.

La rottamazione Quarter, è andata peggio del previsto, per questo motivo il governo italiano sta pensando che è forse il momento di proporre una sanatoria delle cartelle esattoriali.

Proprio la rottamazione, che non ha avuto il successo sperato, doveva essere l’elemento cruciale della pace fiscale, prevista nella legge del bilancio 2023. Gli introiti stanno arrivando, ma non solo quelli sperati, la quarta rata, ormai scaduta il 31 maggio, doveva portare 300 milioni di euro nelle casse, invece ne ha portati 100 in meno.

Ecco per quale motivo la sanatoria a cui si sta pensando potrebbe essere la misura a cui hanno accesso, tutti coloro che non sono riusciti fino ad oggi a saldare i propri debiti col fisco. Un modo per andare incontro ai cittadini e allo stesso tempo per migliorare anche le casse dello Stato.

Una rottamazione riuscita a metà

La rottamazione, che era stata prevista dalla legge di bilancio 2023, e che si accoda alle altre che erano già avvenute in passato, doveva permettere di regolarizzare le cartelle esattoriali che riguardavano lasso di tempo che andava dal 2000 al 2022. ricorrendo ad esse doveva essere possibile cancellare le sanzioni e gli interessi, ricorrendo a 18 rate a scadenza trimestrale.

Purtroppo però in un primo momento erano stati molti coloro che erano ricorsi a tale misura, successivamente però le rate non sono state saldate dai cittadini. Ciò nonostante il mancato pagamento di una rata portasse alla decadenza dell’intero provvedimento.

Una nuova possibilità con la sanatoria

Tutti coloro che avevano già richiesto la rottamazione, ma non hanno finito di pagare il proprio debito, potranno avere accesso alla rottamazione. Questi sono gli intenti di uno Stato che vuole cercare di andare incontro ai suoi cittadini.

Questa nuova sanatoria sembra essere già allo studio, in modo tale che si possa andare a recuperare le rate che non sono state pagate fino a oggi. Inoltre la nuova misura andrebbe a coinvolgere anche chi in precedenza avevano presentato alcuna domanda per la rateizzazione.