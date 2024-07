Nuovo obbligo auto, i pendolari italiani sono già K.O.: se non si rispetta il requisito arriva una multa stratosferica

Per tutti i pendolari italiani è in arrivo un obbligo completamente nuovo, se non si rispetta si finisce per pagare una salatissima multa.

Sono centinaia quelli che comunemente definiamo come pendolari, ovvero coloro che viaggiano in maniera quotidiana per riuscire a raggiungere il luogo in cui si lavora o si studia. Quindi quotidianamente ci si mette al volante e si percorrono moltissimi chilometri. Una vita piuttosto difficile, certamente poco piacevole.

Dover puntare la sveglia ore e ore prima di quella in cui si andrebbe poi a lavoro, a lungo andare potrebbe stancare e non poco. Ma non mancano coloro che credono che, in effetti quel viaggio di ritorno verso casa sia un momento di vero relax, potremmo dire, punti di vista diversi, uniti però da un nuovo obbligo.

Tra i pendolari c’è chi decide di utilizzare i mezzi pubblici, quindi treno o autobus, poi c’è chi invece, preferisce sempre e comunque l’automobile. Per quest’ultimi, il primo degli obblighi è rispettare le indicazioni fornite dal Codice della Strada, ma questo non è sufficiente.

Ci sarebbe un accessorio che nelle prossime settimane tutti dovrebbero utilizzare, se si viene trovati al volante sprovvisti, si rischia di dover fare i conti con una multa veramente molto salata.

Il cambiamento del Codice della Strada e anche delle automobili

Il mondo automobilistico sta cambiando in maniera radicale negli ultimi mesi. Innanzitutto si è assistiti all’arrivo prepotente delle automobili elettriche, che non piacciono agli automobilisti, anche se, siamo convinti che in fondo si tratta di un tipico caso di volpe che non arriva all’uva.

Ma questi non sono gli unici cambiamenti, proprio di recente anche il Codice della strada è stato modificato, tutto per dare maggiore sicurezza agli automobilisti e in generale agli utenti della strada. Per lo stesso motivo è stato deciso di introdurre obbligatoriamente quelli che vengono definiti ADAS, si tratta di dispositivi di assistenza alla guida che, permettono agli automobilisti di percorrere le strade con maggiore sicurezza. Ma altro elemento che da questo luglio in poi sarà obbligatorio è il limitatore di velocità.

Si chiama ISA ed è il nuovo spauracchio degli automobilisti

ISA, ovvero Intelligent Speed Assistance, non si tratta di un semplice Cruise control ma molto di più. Attraverso la combinazione da GPS e le telecamere, questo particolare sistema sarebbe in grado di controllare che il limite di velocità non venga superato.

Nel caso in cui questo succeda si vanno ad attivare degli allarmi che dovrebbero spingere l’automobilista a frenare e rallentare. Un elemento che da adesso in poi sarà indispensabile sulle moderne vetture. Per coloro che circolano senza il dispositivo possono essere molto severe, vanno da poco meno di 1000 euro fino a un massimo di 3800 euro circa.