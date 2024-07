Hai l’auto sporca? Se la lavi ti arriva una multa da capogiro: non puoi farlo nemmeno in giardino | Non farti beccare

Tutto quello che c’è da sapere sul lavare la propria auto da soli. E’ sempre possibile? Ci sono dei limiti? E se sì, quali sono?

Ultimamente non è raro trovare la nostra auto, parcheggiata fuori casa, ricoperta da un pesante strato di sabbia.

E’, questo, uno degli effetti più singolari delle perturbazioni climatiche. Le correnti procedono dall’Atlantico settentrionale in senso antiorario, raggiungendo il Sahara e raccogliendovi enormi quantitativi di polvere, che poi viene scaricata, tramite le precipitazioni, sulle nostre terre. Quando troviamo le nostre auto così malconce, la prima cosa da fare è, ovviamente, procedere al loro lavaggio.

Ma è veramente possibile scendere in strada muniti di secchi d’acqua, saponi e stracci ed iniziare a detergere il nostro veicolo? Cosa dice la legge in proposito? Innanzitutto distinguiamo meglio i casi possibili: lavare l’auto in città, lungo una strada pubblica; lavarla in un area condominiale appositamente attrezzata; lavarla nel proprio giardino; lavarla in aperta campagna.

Il primo caso è espressamente vietato sia dal Codice della Strada sia dal Decreto Legislativo 152/2006. Tre, in sostanza, i motivi del diniego: non si può bagnare il suolo pubblico con acqua e detergenti, perché ciò potrebbe provocare disagi a pedoni o ad altri veicoli; non si può utilizzare l’acqua pubblica per uso privato (ad esempio utilizzando le classiche “fontanelle”); non si possono scaricare acque sporche per strada.

Lavare l’auto in condominio o a casa

Diverso è il caso in cui l’auto venga lavata in un area condominiale apposita.

Se esiste infatti il consenso unanime di tutti i condomini e v’è una zona che non presenta rischi per nessuno, il lavaggio è possibile. Diverso è il caso del proprio giardino o di un proprio spazio privato, non condominiale. In tal caso, la situazione è un po’ ambigua: essa dipende infatti dal fatto che le acque reflue conseguenti al lavaggio potrebbero invadere aree pubbliche e con ciò far scattare il divieto e le sanzioni.

Lavare l’auto in campagna

Una soluzione possibile potrebbe essere quella di prendere il proprio veicolo e spostarlo dalla strada, dirigendosi in aperta campagna.

In tal caso, se si trova una zona particolarmente isolata, magari con un bacino d’acqua disponibile, non dovrebbero esistere particolari problemi. Ma non sempre è ovviamente possibile raggiungere un posto del genere. Pertanto, o si tenta un lavaggio a secco – il quale non lascia alcun residuo su strada – o si è costretti, nostro malgrado, a spendere qualcosa e a portarla presso un autolavaggio professionale.