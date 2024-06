Lauree più richieste nel mondo del lavoro, le aziende non trovano personale: finisci di studiare e sei già assunto

Sono queste ora come ora le lauree più richieste. Come ti laurei ti assumono.

La notizia è decisamente lieta e farà di certo dormire sonni più tranquilli genitori e nonni che hanno sovente speso tanti bei soldini per far studiare a lungo figli e nipoti. Del resto oggi è diventato sempre più importante possedere il classico pezzo di carta. Il diploma in molti ambiti non basta più e si punta alla laurea, almeno di primo livello.

Moltissimi però cercando di arrivare alla specialistica e c’è chi punta anche alla frequentazione di master. Così facendo, capite bene, si allunga l’età in cui si può cominciare a lavorare, perlopiù a tempo pieno. Pertanto si iniziano a maturare un po’ tardi gli anni contributivi utili per andare in pensione.

Il problema è, come molti sentenziano sui Social, che il più delle volte tanti giovani volenterosi, che si sono pure diplomati e laureati con il massimo dei voti, non riescono a trovare un lavoro. Perlomeno non nell’ambito per il quale hanno studiato a lungo e tanto duramente, facendo tanti sacrifici.

E così si ritrovano o a trascorrere fin troppo tempo a casa a bighellonare oppure ad accettare impieghi sottopagati e che non li consentono di realizzarsi professionalmente parlando. E ciò è chiaramente fonte di vivo dispiacere per loro in primis e anche per la loro famiglia d’origine.

Lauree, se punti a due in particolare hai il lavoro assicurato

Molti alla fine tendono, con il cuore spezzato in mille pezzi, ad appendere, come si suol dire, la laurea al chiodo. Il punto è che adesso stiamo vivendo un momento molto duro e particolare a livello economico. E quindi anche l’ambito lavorativo ne risente tantissimo. Di certo alcune professioni richieste dieci anni fa, oppure anche solo 5, magari oggi lo sono meno.

Tanti, notando che andassero forte, hanno deciso di laurearsi in quella facoltà che permettessero loro di esercitarle. Fatto sta che poi, con il trascorrere inevitabile del tempo, l’ambiente ne è risultato saturo. E così, salvo casi particolarissimi, il posto fisso non si trova. Tuttavia, sapete quali sono oggi le due professioni più richieste? Come vi laureate siete assunti!

Medici e ingegneri, si ha bisogno di voi

Parliamo dei medici, anche generici. Richiestissimi sono pure i paramedici e di tante altre figure che possono operare in ambito ospedaliero. Altra professione per la quale mancherebbero molte forze lavoro sono gli ingegneri. Tra l’altro quest’ultimi, soprattutto dopo aver fatto una certa esperienza sul campo, possono percepire stipendi assolutamente stellari.

Il più delle volte è richiesta una grandissima passione, nonché profonda conoscenza, delle ultime Tecnologie e di sapersi rapportare come si deve con l’Intelligenza Artificiale che sta entrando sempre più all’interno delle nostre vite. E grazie a ciò le aziende e le realtà con le quali si può lavorare o collaborare a progetto sono decisamente molto ma molto numerose.