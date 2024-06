Decora casa con appena 5 centesimi, se ricicli questi rifiuti salvi pianeta e portafoglio | Ti bastano 10 minuti

Con appena 5 centesimi puoi riuscire a decorare la tua casa. Impara a riciclare per te stesso e per il pianeta, ecco cosa fare.

La storia attuale ci insegna che occorre prendere il meglio da qualsiasi oggetto che ci viene posto di fronte. Questo non vale solo per oggetti di uso comune, ma veramente per tutto. Insegniamo ai nostri bambini che occorre rispettare l’ambiente in cui vivono, diciamo loro che devono imparare a dividere la plastica, dalla carta, l’indifferenziata, dall’umido, ma dovremmo anche fargli comprendere sempre qualcosa di usato deve essere gettato via.

Con la dura lotta al consumismo che si sta verificando in questi ultimi anni, si rivela indispensabile cercare delle fonti alternative. Questo è il motivo per cui anche aziende importanti hanno deciso di creare una sorta di economia circolare, utilizzando materiali che in altri casi verrebbero gettati istantaneamente, ma che invece possono avere una seconda vita.

Questo principio può essere utilizzato anche per la rete della propria abitazione. Gli esperti lo chiamano riciclo creativo ed è un modo molto indigente di ridurre i rifiuti, rendendo anche piacevole la propria abitazione. Quindi i rifiuti possono essere trasformati in un oggetto di utilizzo quotidiano.

Una soluzione questa che non solo permette di rispettare l’ambiente, ma offre anche una possibilità di avere un arredo innovativo con una spesa veramente minima.

Il meglio da quello che non ti aspetti

Ci potremmo rivolgere proprio a te che stai cambiando casa, che sai benissimo quanto sia caro a arredare e ristrutturare un qualsiasi immobile. Ma se per alcune spese non vi è alcuna possibilità di risparmio, invece è possibile avere la soluzione a portata di mano.

Il riciclo creativo altro non fa se non dare una nuova vita è un aspetto fresco ad oggetti che hai già utilizzato, che avresti gettato via. Navigando sul web sono molte le idee che potresti trovare, di seguito te ne offriamo alcune.

Cinque idee imperdibili

Dalle tue bottiglie di plastica potresti ricavare degli oggetti veramente utili. Poi utilizzarli per creare dei vasi per piante, ovvero delle lampade originali. Molto utilizzati nel riciclo creativo sono anche vecchi vestiti, hai mai provato a fare una coperta dei vecchi vestiti e i tuoi bambini, potresti anche crearne una borsa o dei sacchetti.

I social pullulano di idee su come utilizzare dei barattoli di vetro ormai vuoti, potrebbero essere i tuoi nuovi contenitori di spezie, dei portacandele, o dei vasi per piccole piante. Se l’arredo è il tuo cruccio, prova a fare un giro ai mercatini dell’usato, dare una seconda vita ai vecchi mobili non è mai stato così semplice. Infine non dimenticare che carta e cartone saranno perfetti per le tue decorazioni, crea delle scatole o dei quadri, saranno veramente unici.