Vacanze all’estero, non pagare più la rete internet: con questa applicazione fai tutto gratuitamente | Scaricala subito

Una nuova applicazione ti permette di non pagare più la rete internet quando decidi di andare in vacanza all’estero. Scopriamo di cosa si tratta.

Se stai progettando delle vacanze all’estero dovresti sapere che ci sono dei costi a cui devi dare assolutamente conto. Con l’estate che è ormai arrivata, sono tantissimi coloro che stanno già pensando alle vacanze. Se c’è chi ha già prenotato e pensato a tutto, ci sono altri che ancora sono in alto mare, che stanno aspettando l’occasione dell’ultimo momento.

Ovviamente noi in questo contesto, ci riferiamo tanto ai vacanzieri organizzati, quanto a quelli dell’ultimo secondo. Per entrambi c’è qualcosa di veramente indispensabile, soprattutto se si decide di andare in vacanza in un posto pressappoco sconosciuto.

Ci riferiamo ovviamente al proprio smartphone. Esso sarà un compagno di viaggio veramente irrinunciabile. Sarà impossibile farne a meno per moltissimi motivi. In effetti un semplice telefono con rete Internet, può rendere la vacanza molto più semplice.

Grazie ad esso a tutte le sue applicazioni, innanzitutto sarà possibile tenersi in contatto con i propri amici e parenti che ci aspettano in Italia, in secondo luogo sarà molto utile anche per riuscire a girare in città, senza perdersi in un posto che si riesce.

Viaggio all’estero e tariffe

Ci sono compagnie telefoniche che per poter navigare all’estero, ovvero semplicemente per effettuare delle telefonate da un paese diverso dall’Italia, chiede il pagamento della tariffa extra. Questo ovviamente va ad influire in maniera notevole, sul budget della propria vacanza. Il surplus da pagare per l’utilizzo all’estero, non è sempre economico come si possa pensare.

Ma sembra che le novità tecnologiche, ci vengono incontro con la possibilità di utilizzare un’applicazione senza alcuna connessione Internet. Si tratta di uno dei servizi più importanti che si possono sfruttare quando si è in vacanza al di fuori del proprio paese. La novità è stata introdotta da Google Maps.

Google Maps, il tuo migliore alleato

In vacanza Google Maps è uno dei migliori compagni di viaggio, in grado di aiutarci per evitare intoppi e soprattutto per evitare di commettere errori durante il viaggio soprattutto quando questo è piuttosto lungo. Purtroppo però dobbiamo riconoscere che quando ci si lega in un paese straniero, il consumo di dati è veramente molto elevato, proprio per questo la stessa app ha deciso di trovare una soluzione.

Da questo momento in poi è possibile scaricare le mappe di Google Maps off line. In questo modo sarà possibile utilizzare Google Maps anche in zone in cui Internet in funzione. In questo modo sarà possibile tenere sempre sotto controllo la direzione da seguire. Fare questo è molto semplice, se sia un dispositivo Android occorre aprire l’applicazione, inserire una posizione, toccare la freccia indietro in modo che questa rimanga sullo schermo, quindi fare clic sulla foto profilo, toccare mappe off line, seleziona la tua mappa, fare download della stessa. Perché invece è un dispositivo iOS, innanzitutto occorre scaricare Google Maps, farvi l’accesso, poi dalla home cliccare sul proprio Avatar, mappe off line, icona a forma di ingranaggio e quindi provvedere a salvataggio dell’indirizzo.